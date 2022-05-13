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美國泛宇集團 舉行三天Kickoff實體培訓大會

【洛杉磯訊】

美國泛宇集團（TransGlobal Holding Company） 是亞裔一站式財富管理平台，因疫情而暫停兩年的Kickoff實體培訓大會， 日前在泛宇集團洛杉磯總部盛大舉行三天（見圖）。之後還將在同一地點舉辦英文Kickoff培訓會，歡迎經紀人報名。

泛宇集團表示，本次的Kickoff實體培訓大會，現場有來自全美各地，包括馬利蘭州、紐約、波士頓、賓州、德州、西雅圖、北加州、以及夏威夷等地將近300位專業經紀人與員工參加。參加的保險公司有Allianz， AIG， F&G， Columbus Life， Global Atlantic， National Life， Symetra， 及Prudential Life等。加上胡正國總裁與該集團Top Producers 的分享，讓參加的經紀人滿載而歸。

過去兩年美國泛宇集團不但沒有受疫情影響，還逆風飛行，成功經營自媒體Youtube 泛宇財經爆，定期每週更新為大家提供最新的投資資訊。疫情其間泛宇集團將許多活動轉為線上，近期因為疫情趨緩，年度盛典kickoff得以在安全評估考量下，順利進行。

泛宇重視對每位經紀人的培訓，凡加入的經紀人從培訓、考證、都會分配一位導師手把手指導。每週固定培訓，以及年度的Kickoff 培訓。

泛宇集團有超過30年的財務規劃與管理經驗，深耕亞裔社區，服務板塊橫跨地產、貸款、各項保險、投資，以及稅務規劃。在全美10大洲有25 間以上辦公室。洽詢電話1-888-831-8868。總部地址185 W. Chestnut Ave, Monrovia CA。官網www.transglobalus.com。

疫情 亞裔 投資

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