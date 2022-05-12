美國互惠財富 成立橙縣Anaheim分部 日前開業

互惠財富集團CEO及創始人Tiffany Xu在典禮中發表演講。

【洛杉磯訊】美國互惠財富集團（Sky Vision Holding）日前在安那罕（Anaheim）分部舉辦了盛大的開業剪彩慶典，邀請了近百名來賓參與。National Life Group高層代表Brittany Russo、Leiying Jiang，AIG高層代表Ryan Strick， Lincoln Financial Group高層代表Cliff Kim，均為開業慶典送去線上祝賀。

慶典活動在熱烈喜慶的氣氛中開始，美國金融保險 公司Symetra Life高層代表Rey Castro到場致辭，互惠財富集團CEO及創始人Tiffany Xu也在典禮中發表演講。美國互惠財富集團總監Linda Liu，分部創辦人David Chang、Director Jack Huang等亦分別致辭，並共同剪彩。

此次開業慶典還安排了專業培訓。首先是創始人Tiffany Xu分析了當下保險理財行業的熱點問題，並介紹互惠財富的實力，她表示自互惠財富成立以來，強調對客戶的細心服務和對經紀人的全面專業培訓。 她表示，未來互惠財富會持續推出豐富的產品、豐厚的佣金、先進的企業制度等，歡迎有志的伙伴加入互惠。

其次是特別主題演講，由Anaheim分部創辦人David Chang，針對目前美國房地產市場和保險市場的趨勢進行分析，講授如何成為房產、保險雙料經紀人，橫跨兩大市場，相輔相成。第三是保險公司Symetra Life高層代表Rey Castro，進行新產品發布。

培訓結束後，精英經紀人紛紛上台講話，就如何幫助團隊夥伴成功、如何開展培訓，如何提高專業水平，如何為客戶提供優質服務等進行了心得分享。

Tiffany表示，此次Anaheim開業慶典標誌著互惠財富發展提速，不斷拓展美西版圖，並將專業保險理財服務提高到一個新高度，今後會將更多更專業的保險理財產品和服務，提供給華人社區的客戶和經紀人夥伴。

該集團表示，他們代理全美100多種專業保險理財產品，擁有超過4000名獨立經紀人，還有眾多專業人士如律師、會計師、精算師等共同合作，為客戶提供高效的高端服務。如高端保險、家族辦公室、保費 融資、高端遺產傳承規劃、退休 省稅規劃、教育基金、生前福利、長期看護等等。詳情可登錄互惠官網：www.skyvisionusholding.com。