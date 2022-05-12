許氏新鮮春參首發上市 網購兩磅可空運到府

許氏參業集團創始人許忠政。

由所屬的許氏參場，新鮮花旗春參已經上市，數量有限，售完為止。

許氏參業表示，專家對於新鮮人參理化指標測試發現，新鮮花旗參的養分比一般乾參多出百分之十四，糖分也較少，而且食用起來帶有難得的清香氣息，一般花旗參的採收為每年十月秋季時分，而春參受限於農場運作，數量不多，往往一上市即售完。

針對此次新鮮春參上市，創始人許忠政表示：「新鮮參受限季節性，每年特別保留部分參場收成，當天採收，隨即以空運方式送到全美各地，特價供應。」

許氏參業集團成立於1974 年，位於美國威州沃沙市的許氏花旗參農場，為美加首家華人花旗參農場，其下擁有五大農場，生產工作環境及品質，符合美國農業部 核訂農場生產規範最高標準GAP作業準則，依規定自農場採收後，須用三口一百多公尺的深井抽打上來的純淨井水，過濾後經兩次清洗，再由人工仔細檢選，才能包裝空運到各地。

許氏參業強調，新鮮花旗參除了保留威州新鮮花旗參特有的清香口感與天然養分外，同時也提高了保存的期限。而市面上其他未經過標準規範清洗處理的新鮮參，保存期限則相對較短，且生產過程品管參差不齊，也會影響品質。尤其加州 州政府明文規定，凡特定地區進口的根莖類植物，均不准許以有帶土壤的形式進入加州銷售，以防止特定有害昆蟲侵害加州植物及農業經濟。花旗參屬於溫補，與亞洲參刺激神經系統的熱屬不同，故花旗參是四季皆宜的補品。

許氏新鮮花旗參在各地指定的華人超市 及參茸行有售，或上許氏購物網訂購，享受兩磅空運免費、直送到府的服務。服務專線1-800-826-1577，網站www.hsuginseng.com。