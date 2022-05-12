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玫瑰崗華園生命會館 為華裔禮儀傳統興建

【洛杉磯訊】

以愛與闗懷為出發點，玫瑰崗紀念公園爲了更好的服務華人亞裔社區，聘國際知名建築師，斥資千萬，於北美最大紀念公園玫瑰崗內，量身打造第一座、更是唯一專爲華裔禮儀傳統興建的「華園生命會館」，現已正式落成啓用。

華園生命會館位於60號與605號公路交界，在玫瑰崗紀念公園入門右側，交通便利，融合中式元素的主體建築，氣勢非凡，更顯尊榮。整體設計巧妙融入生命三要素「水、陽光、空氣」，廳外綠意盎然，廳內陽光通透，館內有的兩座大禮堂，及専屬的廚房，餐廳， 花園中庭，及室外壁爐。

當一生的風景化作永恆的回憶，華園生命會館一站式的貼心服務，溫馨舒適的場域氛圍，讓最後的告別化成唯美的回憶。華園的禮儀團隊，傳承服務無數禮儀經驗，真心對待每一個託付，用心規劃每一個細節，細心執行每一個環節。

玫瑰崗華園生命會館，為華人社區提供尊榮的禮儀服務及生前規劃，專業親切的服務團隊，用心傾聽顧客的意願，協助安排好百年身後事宜，以及選擇世代相傳的福地，減輕家人在失去至親時，情感與經濟上的負擔，讓人生最後的告別沒有遺憾。

瞭解更多禮儀服務與預先規劃的內容，可電玫瑰崗華園生命會館華語諮詢專線：(888) 882-5866。

華人 亞裔 華裔

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