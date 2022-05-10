HAB銀行 推出三個月以上定期存款優惠利率
HAB銀行目前推出3個月和6個月CD定期存款0.78% APY優惠利率，及13個月CD定期存款0.98% APY優惠利率，有關詳情可洽HAB阿提夏市分行電話562-924-7500，或洛杉磯市分行電話213-362-1200查詢。
HAB銀行的業務範圍，包括商業房地產貸款、資產貸款、專業貸款、國際貿易融資、貨幣市場等金融專業服務，以及存款及儲蓄帳戶等各種業務，是深入社區的全國性銀行。想瞭解更多詳細資訊，可瀏覽該銀行網站： www.habbank.com。
該銀行表示，HAB銀行成立於1983年，秉持著多元化業務及熱誠服務社區近39年。該銀行總部設在紐約市曼哈頓，是紐約州特許銀行，也是聯邦存款保險公司(FDIC)成員，客戶存款受聯邦規定保障；分行遍佈在紐約州的曼哈頓、皇后區、長島、及新澤西州和加州，他們有說中文的職員為廣大華人顧客服務。
HAB銀行阿提夏市分行地址在18357 Pioneer Blvd., Artesia, CA ；洛杉磯市分行（見圖）地址在928 S. Broadway, #F, Los Angeles, CA 。
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