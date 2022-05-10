Michelle蘇 建議買房貸款注意事項

一房難求的趨勢到了今年還在延續，雖然聯準會 還會繼續加息，但房市的熱絡可能還將會持續一陣子。那麼何時進場才能買到心儀的房子，怎樣才能迅速貸到款是成功買房的關鍵，資深貸款 專家 Michelle 蘇給出以下幾點建議：

1. 在看房之前先要了解一下自己能貸到多少款，信用分數是多少，有沒有其他欠債，等等。有經驗的貸款專員會為你分析、並給你出具一份預審合格信。

2. 找一位有經驗負責任的房地產 經紀，他能幫客人找到好的房源，有效合理的和賣主溝通，在保護你的利益， 為你爭取權益的同時，又能讓對方感到安心和放心，這樣才能促成交易的成功。

3. 與貸款專員密切合作，隨時請他幫忙查一下房價，房子的產權等重要諮詢，方便你對想要買的房屋有一個更具體的了解。

有著二十餘年成功貸款經驗的Michelle 蘇說，有時在購房時對方需要買家的DU Approval， Michelle 和她的團隊可以幫你迅速出具。她和她的團隊可以提供買房貸款一條龍服務，她能幫你分析收入，合理提前規劃，符合條件者還可以免做估價，使能快速的Close Escrow。

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