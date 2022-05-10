MassMutual 獲華美保險協會年度特別表彰

從左到右：Josh Lubas 、Candy Chan 、Wonhong Lee 、Christine Hedstrom、Kevin Shannon 。

MassMutual（萬通互惠理財）日前獲華美保險 協會（Chinese American Insurance Association，CAIA）年度特別表彰。

第29屆華美保險協會年度餐會，日前在紐約曼哈頓華埠舉行，該協會創辦於1989年，主席趙文浩在會上宣佈MassMutual獲得今年的特別表彰；他介紹，擁有170年歷史的萬通互惠理財、如今依然是信譽良好的行業標桿。新任主席Pamela Corey也讚揚了MassMutual對保險行業和華人 社區的貢獻，並頒發華美保險協會2022年度大獎，將紀念版金虎雕像授予MassMutual的開發總監Wonhong Lee。會中並由萬通的多元市場總監Candy Chan等人向優異大學生頒發獎學金。

MassMutual並派出人壽保險行銷總監Kevin Shannon、和傷殘收入保險行銷總監Josh Lubas 兩位專家，講解終身壽險和傷殘收入保險的重要性，探討大眾對人壽保險的常見誤區。

另外，在大學儲蓄計劃方面，華人家庭最重視教育，但根據數據顯示，家裡存下的錢通常不足以支付每年增長的大學學費：全美只有八分之一的學生能獲得獎學金，很多人無法拿到任何補助；56%的大學畢業生將背負學費貸款。

除了送子女上大學，華人父母也需要注重退休 生活。因此在規劃退休生活時，要了解以下事實：55%的父母在退休之後要指望子女的財政幫助來生活；差不多一半的美國人在退休之後的5年內都無法維持退休前的生活標準；現在人的壽命變長，但是大部分人的社安金未必夠用，自己也存不夠錢。

即使學費和退休都安排好，為了讓生活順遂，每個人還要應對人生最大的變故：意外受傷。意外事故過後的治療和康復費用有可能非常昂貴。但出於忌諱，很多華人不願意承認每個人都有殘疾風險：平均每7秒鐘，全美會發生一起導致殘疾的疫病或意外事故；現在20幾歲的年輕人，每四個裡面就有一個在退休之前會有可能變殘疾；70%的美國打工一族靠工資過日子，沒有多餘的錢可以存下來應對意外受傷致殘的情況。殘疾的機率比大家想像中的都要高，如果沒有提前規劃，很多人將無法面對人生意外變故。要讓自己的人生擺脫不安，就要做好萬全的準備。這種情況下，如果你提前辦理了殘疾收入保險 Disability Income Insurance，就能幫助你渡過難關。

除此之外，終身壽險能幫你應對人生中不容忽視的風險，現在給孩子辦理終身壽險，對你而言意味著更低的保費，對後代而言，意味著人生獲得保障。

萬通互惠理財不僅可以幫助你管理退休儲蓄，以避免市場波動，保證收入，還能增加大學儲蓄並妥善管理債務，同時降低意外殘疾導致的財務風險。這些經驗和指導都來自專業理財人士，從每個華人的需求出發，打造理財方案。想為自己的未來做好打算，可上網查詢離你最近的理財代表，助你規劃人生大小事：https://financialprofessionals.massmutual.com/。