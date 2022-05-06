大華超市（99 Ranch Market）
5月6日至12日優惠，富士蘋果每磅89分，櫻桃每磅2.49元，新鮮山藥（日本）每磅2.89元，墨西哥木瓜每磅89分，袋裝蒜頭每包1.29元，甜橙每磅69分，豬腳（切塊）每磅1.79元，雞翅膀小腿五磅一包19.99元，雪花牛肉片每磅7.99元。
香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）
5月6日至12日優惠，母親節凡購物就送小禮物，送完為止。鐵棍山藥每磅2.68元，大富士蘋果每磅88分，豬骨每磅1.58元，新鮮大魷魚每磅2.98元，韭菜花每磅2.28元，塔高菜每磅98分，油麥菜每磅98分，奶油苗每磅98分，雞全翅每磅3.58元，夾心肉每磅2.88元。
168超市（168 Market）
5月6日至12日優惠，櫻桃每磅2.49元，白鱈魚排每磅5.99元，夾心肉每磅1.99元。以下優惠僅限周五至周日：無子紅葡萄每磅1.69元，小藍莓每盒1.29元，北京綠龍扁豆（刀豆）每磅1.99元，新鮮白立每磅1.99元，螺（活）每磅4.99元，活黑淡菜兩磅一包3.99元。
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