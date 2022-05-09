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Airbnb 5/31起終止與冠狀病毒相關退款

【洛杉磯訊】

Airbnb 將不再退款給因冠狀病毒而取消預訂的客人。根據其網站上的一份說明，從5月31日開始，這家總部位於舊金山的家庭共享公司，將更新其情有可原的政策。

Airbnb首席執行長預測客人將「一次停留數週、數月甚至整個季節」。該公司稱，這意味著 Airbnb 將「不再將與 COVID-19 相關的情況，作為在此日期或之後進行的預訂退款理由」。這包括客人或主人感染病毒的情況。

Airbnb表示，展望未來，房東的正常取消政策將照常適用於預訂。該公司於 2020 年初首次實施退款政策，當時該病毒使旅行陷入停滯。該公司表示：「在諮詢了我們的醫療顧問以及我們的社區之後，我們覺得現在是時候採取同樣的步驟了。」

儘管 Airbnb 的政策正在發生變化，但近三分之二的活躍 Airbnb 房源、提供適度或靈活的取消政策，讓客人可以選擇提前五天取消預訂，在某些情況下甚至可以提前 24 小時取消預訂，而無需面對任何費用。該公司還預計將於今年春季推出 Airbnb 用戶專屬的旅行保險，但具體日期尚未公佈。

在此之前，該公司敦促旅行者在 Airbnb 之外購買旅行保險，以幫助支付旅行取消、醫療費用、緊急援助服務、以及行李丟失和損壞等費用。（劉柏江譯）

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