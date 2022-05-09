德倫學院 地產/貸款愛心關懷免費課程

學院負責人鄭德倫親自授課。

「德倫學院」提供地產貸款 愛心關懷免費課程 。即日起，凡以下人士報名該學院地產貸款執照班，即享有現場教學課程（Live Class）免費上課之優惠：獨力撫養子女之單親父母，24歲以下單親家庭子女，24歲以下在校學生，60歲以上長者，殘疾人士 (書籍及學雜費除外)。

德倫學院提供兩大類型課程：（1）地產/貸款執照班：首創獨家編寫中英文教科書及歷屆考古題，幫助考生輕鬆考取地產/貸款執照。（2）地產/貸款New Agent訓練班：協助剛考取執照的經紀人對地產的買賣及貸款的申請，有明確的概念。

上課方式分為兩大類：（1）線上免費課程，可用電腦或者手機上網www.Teaching724.com，或者下載App ：Teaching724。（2） 線下免費課程，上課時間：每周二上午10時至中午12時，上課地點在1200 S. Diamond Bar Bl#101 B, Diamond Bar。

德倫學院還有地產實戰班。房地產 新Agent往往有三大迷思：獲客難；成交難；成為百萬年薪經紀人難。該學院表示，其實這都是錯誤的觀念，德倫學院房產實戰班、百萬年薪經紀人挑戰班，將用八堂深入淺出的精湛課程，為上述疑問一一解惑。

另外有貸款實戰班。該學院表示，新的銀行放款條約TRID早已全面更新執行，如果你還是只有一張房地產經紀人執照卻對貸款一無所知，那麼你能讓案子順利結案的機率也就相對低了。不懂貸款等於不懂房地產，要知道房貸利息的漲跌幅度及銀行審批的難易程度，深度的主導著房地產的銷售趨勢，如果你只單方面的了解房地產，卻不懂的貸款的程序及銀行的放款模式，那麼你將無法透徹地看清楚房地產未來的走向。

很多經紀人不願意考貸款執照是因為害怕數學，所以只想做房地產，但貸款經紀並不需要處理煩雜的數學公式，只要有基本的加、減、乘、除運算即可，和房地產經紀所面臨的難度相比較，實在簡單很多。

上課方式分為兩大類：一是免費線上課程，該學院首創全美第一款中英文對照地產/貸款執照課程免費網路教學www.Teaching724.com。2.首創全美第一款中英文對照之地產/貸款執照課程免費教學App：Teaching724。3.全系列地產/貸款課程免費視頻：關注「德倫學院」YouTube頻道。二是線下收費課程，上課地點在1200 S. Diamond Bar Bl#101 B, Diamond Bar。上課時間可去電洽詢。

德倫學院電話1-800-326-5989或626-363-0331。服務郵箱[email protected]。