低收入者可享有低價平板電腦和免費手機

18 歲以上低收入 或有白卡 人士，可以享受低價平板電腦和免費手機 服務。

加卅政府提供每月不需付費用，無帳單，每年節省1000元或更多的普濟手機計劃，現提供五寸半4G中文智能手機和平板電腦。可以全美任何地方無限打電話，發短信，也可以上網每月14GB流量。可以無限免費去電中國，越南，韓國，美國各州，加拿大，墨西哥。

如家庭沒有參加公共援助計劃但是年度總收入等於或低於以卜年收入限額，就有資格獲得：1-2人年收入低於28,500元 ; 3個人年收入低於33,100元 ; 4個人年收入低於40,300元；每位附加人員7,200元。

或家中其他人參加了以下符合條件的公共援助計劃中任何一項，也有資格獲得：有醫療卡MedCal白卡 ; 有參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）；有聯邦政府補助（SSI）; 4.有聯邦公共住房援助或第8節；有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃 ; 婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC）; 7.國立學校午餐計劃（NSL）。

如申請人已經申請了家裡低收入座機電話，再申請低收入免費手機，家裡座機電話會沒有優惠。

申請時需攜帶的證件及申請細節，可向下列地點洽詢或申請：阿罕布拉市：1413 E Valley Bl, 電話626-281-8888護照照片 (168 超市旁)。蒙特利公園市：423 N.Atlantic Bl＃103， 電話626-234-8282，626-458-0689世界書局（大中華超市旁)。橙縣：9637 #B. Bolsa Ave，Suite B，Westminster，電話626-423-9989（T & K Food Market 旁邊）。聖地亞哥：7323 Convoy Ct，an Diego，電話858-268-2882天天通訊（Clairemnot Mesa大華超市後面）。聖蓋博：608 E Valley Bl.＃D ,San Gabriel，電話626-280-6088，世界書局（順發超市旁）。