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去哪裡渡假？美國亞洲旅行社 推出國內外多項旅遊團

【洛杉磯訊】
瑞士奇龍古堡
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隨著疫苗接種率的提高，各地陸續開放和口罩令的解除，旅遊業也正在復甦中，許多人可能正規劃著要去渡假，如果你正在考慮該怎麼安排，不妨參考一下「美國亞洲旅行社」的行程。

美國亞洲旅行社（America Asia Travel Center）始創於1981年，在加州註冊成立，是一家歷史悠久具口碑的公司。現正推出多個旅遊團，有夏威夷、美國境內團、加拿大墨西哥、和歐洲團等。他們除了代理各大航空公司國內外特價機票外，也提供大中小巴士出租。

夏威夷系列團的行程：夏威夷大島莫納凱亞雪山（華人獨家專業旅遊登頂特許證）；夏威夷歐胡系列1-3島 4-7天；大島、歐胡島、茂宜島2-3島豪華6-7天； 夏威夷大島精華遊 1天； 夏威夷大島環全島火山國家公園深度遊3-4天。

巴士團/黃石公園行程：優勝美地、舊金山、1號公路、17哩灣、丹麥城、4天；大峽谷、羚羊峽谷、馬蹄灣、布萊斯峽谷、拉斯維加斯4天；黃石公園巴士遊5/7天；深度黃石-總統巨石飛機團6/7天（丹佛遊，鹽湖城出）；黃石公園-總統巨石，巴士+飛機7/8天。

美東/加拿大/墨西哥旅遊：美東經典豪華六天遊（紐約、費城、華盛頓、尼加拉瓜大瀑布、波士頓）；溫哥華4天市區觀光；加拿大洛磯山脈班英、冰原5-6天；加拿大洛磯山脈精彩系列3-5天（卡加利出發）；墨西哥瑪雅文化坎昆粉紅湖 5/6天；阿拉斯加極光團（夏季遊）。

另外還有歐洲旅遊：土耳其精華10天；瑞士火車/雪山深度之旅11天；以色列-約旦 聖地之旅 12天；義大利深度旅遊 11天；杜拜豪華八天；土耳其深度之旅10天。

美國亞洲旅行社1986年購入旅遊巴士，成為當時唯一擁有大型豪華旅遊巴士的華人旅遊公司。他們不斷精心設計國內外豪華旅行團，滿足旅客及旅遊同業的需求。目前美國亞洲旅行社總員工70多人，每年服務旅客近十萬人次，公司擁有豪華大、中、小型車輛，每部車輛均附有1000萬美元責任保險。

他們的美亞假期提供機票、酒店、遊輪、美國、加拿大、中國、亞洲、歐洲等旅遊團，以及巴士服務。批發旅遊產品於全美國、加拿大、東南亞及中國百多家華人旅行社。美國亞洲旅行社同時提供美國國內的旅遊地接服務，各類商務訪問，各地展會，夏令營，高爾夫球訓練交流及私人訂製的旅遊行程。

蒙市總公司電話626-571-2988 ，地址117 E.Garvey Ave. Monterey Park。亞凱迪亞 626-821-1986 ，爾灣 949-559-8088， 羅蘭岡 626-810-4388 ，聖地牙哥1-888-854-1577。更多資訊可上網www.americaasia.com 。

夏威夷 加拿大 墨西哥

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