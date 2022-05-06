勵馳旅遊名人假期 42年品質信用與口碑

「名人假期」推出擁有壯麗自然景觀的冰島極地9天遊。

勵馳旅遊「名人假期」於1980年在美國洛杉磯 成立，身為北美悠久的華人旅遊出團公司，42年一路走來，經歷了晴空；也走過風雨。在「名人假期」品牌下，至今累計服務近一百多萬名旅客，每一段旅程皆用心陪伴與守護。

即使在最艱困的時刻，勵馳旅遊始終選擇站在顧客的身邊，解決面臨疑慮與傾聽訴求，盡全力維護服務品質。在旅遊幾近停擺的兩年時間裡，該公司未曾停下腳步，連線紐約、舊金山 、倫敦、北京以及上海分公司各團隊、與洛杉磯總部一起打併，協力優化旅遊線路與產品，便捷和完善網路預訂系統，以及加強旅遊風險評估與管控。勵馳秉持以人為本、以客為尊，提供合理的價位，力求客人的出行安全和旅行體驗。

在雲銷雨霽彩徹區的堅強信念下，隨著疫情的緩和，世界也正重新敞開大門，「名人假期」的歐遊團正蓄勢待發，2022年精選團有：經典西歐團（英國、法國、瑞士、意大利、梵蒂岡）、風情南歐團（西班牙、葡萄牙）、亙古長存的東歐團（奧匈帝國）、童話王國的北歐團，還有古典與唯美完美結合的希臘；擁有壯麗自然景觀的冰島極地都可領略不一樣的歐洲。此外，也可以選擇體驗遊輪線路，包括愛琴海、埃及尼羅河、藍色多瑙河、浪漫萊茵河，結合了水上與陸地遊，輕鬆體驗多元化的旅程。

勵馳旅遊表示，旅遊行 家們喜歡隨著「名人假期」踏上傳奇的國度，去探訪神秘的以色列和約旦，相約遊覽浪漫土耳其，或定制私人專屬線路，或開啟一趟朝聖之旅。如果心願清單中的理想目的地是南美，或許可以來一場巴西、秘魯的探索之旅，如果一生嚮往之地是去非洲，無論東非肯亞曠野豪情之旅；或是南非、辛巴威、波札那尋奇之旅，必有一處貼合那豪放的心屬。

與此同時，亞洲的泰國、巴厘島、日本、新加坡也正積極恢復開放中。

前往勵馳旅遊「名人假期」網站www.PEONYTOURS.com預定旅程，或查詢各地開放情況，為未來的旅程做好準備，全美服務專線：洛杉磯 650-259-9983， 紐約 212-973-1998，舊金山650-259-9983，電郵可發送至[email protected]。