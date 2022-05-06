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孋純窗簾 韓國廠家直銷高級純絲ComBi簾

【洛杉磯訊】
「孋純窗簾」專營韓國廠家直銷高級純絲ComBi簾。
「孋純窗簾」專營韓國廠家直銷高級純絲ComBi簾。

韓國高級純絲簾總匯的「孋純窗簾」公司表示，他們專營高級純絲ComBi簾，韓國廠家直銷，相等於Home Depot的半價，由訂貨到安裝衹需要兩週。

位於園林市(Garden Grove)的「孋純窗簾」，從韓國產地定製韓國純絲窗簾，並直銷至美國各地，不僅是因為它的價格便宜，而且質量上乘，款式新穎，分別有智能式、遙控式、無繩式等供選擇，受到韓國和華裔住宅及商戶的客人喜愛。

孋純窗簾表示，純絲ComBi簾的多功能優點：(1)是採用高品質純絲面料製成的雙層窗簾產品，具有各種產色和圖案，設計出色，可以將房屋的氛圍，提升到更豪華的水平。(2)產品具有空氣過濾配置，讓窗簾像樹一樣呼吸，它採用驗證安全的環保紗線製成，並具有空氣淨化和抗菌功能，光度、光線、通風等都可隨意調節。(3)它還具有淨化空氣功能，阻斷有害物質的侵入或擴散，也防止過敏原和阻斷引起過敏的物質。(4)近期因隨著創飾品設計和顏色的多樣化，與只有單一或單色百葉簾的窗飾相比，產品給與大家多樣的款式和產色選擇，使你可以更多樣地裝飾居室。(5)由於附加了各種與健康相關的功能，使大家裝飾家居更能衛生健康。(6)它易於清洗，即使經過多次清洗，也能保持出色的空氣淨化和抗菌功能，它具有阻擋UV-B和UV-A的作用，有助於阻擋滲入皮膚的紫外線。(7)而雙層純絲Combi簾是環保產品，經過360多種化學物質測試，適用於學校和醫療機構。

本著對所售產品負責的原則，孋純窗簾並提供免費估價、和免費量呎諮詢，有關詳情可電華語專線562-542-6356或949-396-9808 和Melissa聯絡，更可依客戶要求，攜帶真品到府展示。

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