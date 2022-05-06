林師傅談露台甲板 Patio及室內地板

在美從事建築業已有35年的林師傅，專精新建補修維護木製戶外露台甲板、Patio 涼棚、鋪設室內地板和內外油漆。

林師傅表示，一個擁有實用功能的木製露台甲板，可在任何地方建造，為你提供額外空間來享受戶外生活。露台甲板上也可以添加欄杆或 Patio涼棚。還沒建造前，先規劃露台甲板的地板、水平和功能的尺寸。如Patio涼棚需建設在水泥地面上，林師傅有自己 SOP工程標準作業程序。有關Patio維護，林師傅表示，每四至五年木條需要再從新油漆或補漆，防止腐蝕及引起白蟻出現。

有關鋪設室內地板，材料分爲Laminate Flooring 和Vinyl Flooring 。Laminate Flooring 強化木板地板是一種壓縮纖維木板，擁有天然式地板美觀、耐用，只需很少的維護。Vinyl Flooring 乙烯基地板可以卷狀或磁磚形式供應，通過膠粘固定，與強化地板一樣可製造出其他材料外觀。其優點是堅固耐用、易於維護和清潔，適用於浴室、廚房等。

工程前林師傅會先繪圖、規劃設計圖表各項工程與客戶研究、估價至客戶滿意才開始動工。其工程團隊承接居家水電、屋頂漏水修補、櫥櫃浴室改造、花園果樹造景、自動照明和內外影像與專業木工、水泥工程服務。免費估價。詳情短訊或去電留言626-272-3101。