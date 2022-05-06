我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診破3.6萬例、10死 中重症87例皆創新高

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

林師傅談露台甲板 Patio及室內地板

【洛杉磯訊】

在美從事建築業已有35年的林師傅，專精新建補修維護木製戶外露台甲板、Patio 涼棚、鋪設室內地板和內外油漆。

林師傅表示，一個擁有實用功能的木製露台甲板，可在任何地方建造，為你提供額外空間來享受戶外生活。露台甲板上也可以添加欄杆或 Patio涼棚。還沒建造前，先規劃露台甲板的地板、水平和功能的尺寸。如Patio涼棚需建設在水泥地面上，林師傅有自己 SOP工程標準作業程序。有關Patio維護，林師傅表示，每四至五年木條需要再從新油漆或補漆，防止腐蝕及引起白蟻出現。

有關鋪設室內地板，材料分爲Laminate Flooring 和Vinyl Flooring 。Laminate Flooring 強化木板地板是一種壓縮纖維木板，擁有天然式地板美觀、耐用，只需很少的維護。Vinyl Flooring 乙烯基地板可以卷狀或磁磚形式供應，通過膠粘固定，與強化地板一樣可製造出其他材料外觀。其優點是堅固耐用、易於維護和清潔，適用於浴室、廚房等。

工程前林師傅會先繪圖、規劃設計圖表各項工程與客戶研究、估價至客戶滿意才開始動工。其工程團隊承接居家水電、屋頂漏水修補、櫥櫃浴室改造、花園果樹造景、自動照明和內外影像與專業木工、水泥工程服務。免費估價。詳情短訊或去電留言626-272-3101。

上一則

世界晚報╱洛杉磯公寓現三具屍體 疑吸食芬太尼過量

下一則

孋純窗簾 韓國廠家直銷高級純絲ComBi簾

延伸閱讀

博根郡8000萬裝修法院合約未招標 新州高院裁定違法

博根郡8000萬裝修法院合約未招標 新州高院裁定違法
法院裝修費高達8000萬竟未招標 新州高院火大了

法院裝修費高達8000萬竟未招標 新州高院火大了
蘋果找上她 延攬福特31年老將 加強電動車開發

蘋果找上她 延攬福特31年老將 加強電動車開發

連接荷蘭隧道11座橋 新澤西高速公路管理局擬整修

連接荷蘭隧道11座橋 新澤西高速公路管理局擬整修
Max Long住宅餐館商業屋頂換新及維修三十一年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long住宅餐館商業屋頂換新及維修三十一年歷史 經驗豐富 免費估價
南橫公路砸130億元重生 中斷13年全線通車

南橫公路砸130億元重生 中斷13年全線通車

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

世界晚報╱谷愛凌全家搭私人飛機離開中國抵達紐約

2022-04-30 20:55
聖地牙哥8號公路上27日發生華裔研究生杜宇浩涉嫌襲警事件，圖右上方的車輛，在他駕駛時自撞上中央分隔島。（NBC）

UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員

2022-05-02 02:20
中美航班結束了為期三個月的熔斷後又進入40%的座位限流狀況，導致很多人即使買到回中國的機票，也要擔心自己會因為限流被「踢」下航班。（檔案圖）

中美航班限流 載客率40% 華人返中憂上不了飛機 升艙等或付費選座

2022-05-01 02:20
因應油價上漲，加州參議會擬定更全面的退稅方案，低收家庭每人200元。（本報檔案照）

家庭年收低於25萬 加州擬退稅每人200元

2022-04-29 02:20
南加州80多個城市自6月1日起，每周每戶室外只能澆水一次。（本報檔案照）

南加十餘華人城市6月起澆水設限 每周只能一次

2022-04-30 02:20
經過一路的奔波，薛良權終於回到洛杉磯。（薛良權提供）

上海封城最後一刻 南加華人經歷千辛萬苦及時離開

2022-05-01 20:08

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點