大舎私厨 母親節精選套餐 預訂有優惠

龍蝦沙拉

大舎私厨推出母親節 精選套餐，預定有折扣優惠。另外還有母親節愛心米糕，鰻魚米糕 42.50 元，櫻花蝦米糕 28.95元， 活蟹米糕時價。

大舎私厨今年母親節精選套餐共分A或B兩種。A餐可供8至10人享用，特價398元，菜色豐富有龍蝦沙拉（3 至3.5 磅）， 雞鴨雙屏（1/2）， 客家鹹豬肉或西魯扁魚白菜， 紅燒海參鮑魚，麻油豬肝及豬腰， 或可選麻油雞鍋，豆酥鱈魚片。B餐可供4至6人享用，特價298元，有龍蝦沙拉 （2.5 至 3 磅）， 雞鴨雙屏（1/4），紅燒海參鮑魚，麻油豬肝及豬腰，或西魯扁魚白菜滷，豆酥鱈魚片。

大舎私厨專精台灣料理，如果懷念台灣正宗地道的美食 ，想要給媽媽一個有意義的母親節大餐，可現在向大舎私厨訂菜，他們的主厨17歲開始學藝，燒的一手好菜；該店裝修典雅，寬敞舒適，大氣上檔次，有VIP大 包房。

另外平時，為配合上班族及外賣族，大舎私厨特別推出特價午餐、及午間精力鮮魚套餐，有鱈魚、鱸魚、無刺虱目魚肚等選擇，可要求清蒸、香煎、豆瓣或紅燒，食材新鮮。為上班族不為晚餐傷腦筋，還有家庭合菜，三菜附湯39.50元。可選擇A+B+C 組合，各組菜單可洽詢。

大舎私厨的老闆來自台灣，他們還推出的台灣美食套餐，有梅菜焢肉套餐，筍乾焢肉套餐，排骨酥套餐，白斬雞套餐，鴨肉扁套餐，香腸魯肉飯。鴨肉扁套餐等。

訂餐電話626-780-3223 或626-780-9987，地址18025 Gale Ave,City of Industry,CA （Home Depot廣場内）。