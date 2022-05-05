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昌興珠寶母親節獻禮 鑽石永恆 珍珠優雅

錢麗華

洛杉磯訊】母親以無私的愛帶給子女關懷、喜悅與呵護，送一件珠寶飾品，雖難以承載對母親的感恩之情，卻可化為愛的象徵，伴隨左右。母親前夕，歡迎到昌興珠寶挑選一件充滿愛的禮物，給媽媽一份驚喜。

昌興指出，鑽石歷經高溫高粹煉的硬度，多切面營造出純淨璀璨的光芒，而這光芒正是母愛的象徵。知名珠寶品牌 Qeelin 的 Wulu系列 (圖中)，鑲嵌鑽石；喜氣的紅色更襯托出母親的高貴，為生活譜上一絲色彩。Wulu系列是 Qeelin 最經典的設計，葫蘆的流暢線條以及外型如同阿拉伯數字「8」，是華人文化中的幸運數字。該系列有大小尺寸的吊墜、耳環、項鏈及戒指，以璀璨的18K玫瑰金和鑽石搭配。

珍珠是生命的結晶，貝蚌孕育珍珠引喻為母親生育兒女。有什麼比送給母親一對畫龍點睛的耳環更好的禮物？ 擁有「珍珠之王」美譽的 MIKIMOTO 御木本珍珠，是世界高級珍珠及南洋珠的權威， 無論設計或品質， MIKIMOTO 珠寶都是精品，款款雍容華貴，襯托女性高雅的氣質，更是值得珍藏。

送母親名牌千足黃金也是個好選擇， 「足金」帶好運，昌興表示，凡金飾戒指、耳環、項鍊、手鐲，只要設計時尚，搭配得宜，不僅美觀大氣，更能讓人顯得高貴文雅。傳統足金亦是富貴與身份的象徵，具收藏價值。

享譽南北加州的昌興珠寶鐘錶集團，還代理名錶百達翡麗 (Patek Philippe) ﹑海瑞溫斯頓 (Harry Winston)﹑寶璣 (Breguet) ﹑伯爵 (Piaget) ﹑歐米茄 (Omega) 等；珠寶品牌選擇還有世界車工完美的鑽石 Hearts on Fire、Chanel、Bvlgari 等， 昌興親切有禮的店員會提供專業意見。

昌興珠寶開業52年，聖蓋博店(全統廣場) 地址140 W. Valley Blvd. #119，San Gabriel，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址18436 Colima Rd., Rowland Heights，電話 (626) 810-8883，網址www.chonghing.com。

加州 聖蓋博 洛杉磯

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