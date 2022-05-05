SYTK 牛骨湯慶母親節 買外賣2份送牛雜湯

牛雜湯

位於韓國城的SYTK Sullungtang（牛骨湯）韓國料理店，5月 6日7日8日 三天慶祝母親節 ，買牛排骨湯2份或牛膝骨湯 2份，送牛雜湯(解酒湯，見圖) 1份，僅限外賣。

該餐廳味道倒地，價格實惠，華人 愛吃的牛骨湯全天10.96元，量很大，人氣很旺，無論是堂食還是外帶，小菜一樣不少，還附營養米飯(由12種米調配)。早上7點開始營業至晚上9點。

該店的料理真材實料，很多人喜歡他們的解酒湯，湯内的牛肉非常嫩，尤其喜歡湯内的乾菜，黃豆芽等配菜，湯不辣喝起來很順口，尤其是配上韓國小菜，還很下飯，價格也是10.96元。

很多住在加州 的韓國人表示，想吃韓國餐時會開到韓國城，因為能夠在韓國城開店的業者，通常味道都很正宗。老闆Song表示，在韓國城開店，競爭非常激烈，尤其是專營牛骨湯的餐廳，湯頭絕對是關鍵；該店只使用經過48小時燉煮的濃湯頭。

該店的解酒湯，人氣牛骨湯，乾魚湯都是10.96元。綜合牛骨湯，辣牛肉絲湯都是 14.61元，補骨養生的牛膝骨湯，牛排骨湯是15.53元，下酒菜韓式滷牛肉35元。訂餐電話213-277-1339，地址2717 W. Olympic Blvd #108, LA. CA。