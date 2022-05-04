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聖蓋博希爾頓 母親節半自助式午餐 接受訂位

【洛杉磯訊】

母親節請媽媽到哪裡享受一下大餐？聖蓋博希爾頓酒店的Trinity & Jason Lounge餐廳（見圖），現正推出「母親節半自助式午餐」慶祝活動，活動中除了送母親們一杯氣泡酒，和有專業攝影師為你和家人拍照外，週日母親節當天還有現場鋼琴音樂演奏。每位 45元。

活動時間是5月7日和 8日，早上11時30分至下午2時。所謂半自助式，即沙拉、湯、麵食、養生雞湯、甜點（有提拉米蘇、布丁、巧克力塔等）、和水果盅，都在自助枱上，可自行選擇取用，此次中式美食：豉椒魚片、柱侯牛腩、蘿蔔豬手、羅漢上素、臘味糯米飯、白粥配调味品、烘烤地瓜，也加入到自助枱上；另外一道鐵板燒主菜，可選擇半隻龍蝦佐橙香奶油醬、烤牛肋排佐原肉汁、或大西洋鮭魚排佐橙香奶油醬，這些均現點現做，並配有時令蔬菜及今日馬鈴薯。

近日他們還推出全新中西菜單，全天三餐供應，有牛排、龍蝦、漢堡、中式美食等，單點整隻龍蝦特價 48元。

另開胃菜選項有：多種口味沙拉、比薩、炸玉米牛肉捲配鱷梨醬；漢堡及三明治有三種選項；西式主食選項有：烤菲力牛排、烤肋眼牛排、煎智利白鱈魚配香草黃油、照燒味大西洋鮭魚、烤整隻活龍蝦配黃油、四塊脆皮炸雞，並可選擇兩樣配菜：炸薯條、洋蔥圈、涼拌捲心菜、清蒸蔬菜。

亞式美食選項有：椒鹽雞配薯條、紅燒牛腩配蔬菜和飯、蔬菜春捲、紅酒柱侯醬汁牛尾配蔬菜和飯、中式燒酒雞湯、紅燒五花肉配蔬菜和飯。

甜品選項有：提拉米蘇、巧克力或香草冰淇淋、每日蛋糕、冰紅豆湯、新鮮混合水果、自製芒果布丁。

另外他們也有提供婚宴、及商會的桌菜優惠。婚宴預訂五月到九月，每桌送葡萄酒2瓶，桌菜688元起。商會桌菜 499元起。

由於疫情的影響，這家知名的星級酒店餐廳，關了近一年的時間，現已重新開張。地址225 W. Valley Blvd, San Gabriel ，希爾頓酒店正門進門右手邊第一間。「母親節半自助式午餐」及平日訂位電話 626-270-2727，宴會專線626-270-2710。

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