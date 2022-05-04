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杉釦富慶母親節 遠紅外線足浴桶特價

【洛杉磯訊】
足浴桶內附電氣石腳墊版。
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慶祝母親節，杉釦富特別提供母親節特惠，遠紅外線足浴桶型號SC-801，原價599元優惠特價499元（不包括運費30元及稅金），訂購電話1-888-666-6048或1-650-999-0988，也可直接上網www.shineocus.com訂購。

 遠紅外線足浴桶110V無需轉換電壓，一年產品保固，品質有保障。該公司地址1799 Bayshore Highway #129 Burlingame CA。優惠至5月15日止。

健康人生從足部開始。但常見有人膝蓋開始隱隱作痛；或趕上人生第一次足底筋膜炎；亦或發生踩不了地的痛風來報到。 研究指出，現代人有足部相關疾病的比例，竟然高達80% 。

更該提高警覺的是，許多足部不適的狀況，並不只是足疾，有些是其他機能出現問題的連鎖反應。例如：小腿水腫是因為身體循環不好，水分與代謝廢物堆積，是全身細胞缺氧的警訊。

杉釦富公司表示，不只如此，腳力衰弱更會帶來無法預測的風險。例如下半身的肌力不足，血液推回心臟無力，心血管疾病就無法避免，同時讓下半身骨骼開始歪斜，影響所及，骨盤和脊椎也跟著移位，不只是腰背酸痛，脊椎側彎也接踵而來。從內在的角度來看，腳掌又是全身離心臟最遠的位置，脂肪層薄、保溫差、供血差，經常泡腳可以改善局部血液循環，對於下肢缺血的人有相當好處。也因為促進末梢血液循環，使頭部血管的壓力減輕，緩解頭痛。

位於北加州的杉釦富公司推出遠紅外線免用水足浴桶，除了解決用水泡腳容易濕滑跌倒、閃到腰、不方便的困擾外，更解決不能衡溫久泡的麻煩。免用水足浴桶，是以遠紅外線取代傳統的水，增加身體的血液循環及血氧量，有效幫助身體代謝，產生體熱。

該公司表示，「春天泡腳，升陽固脫；夏天泡腳，暑濕可祛；秋天泡腳，肺潤腸濡；冬天泡腳，丹田溫灼」。一年四季泡腳，都有各種不同好處。

杉釦富遠紅外線免用水足浴桶，利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加身體新陳代謝， 尤其是對一些四肢容易冰冷、體寒、或有身體容易疼痛的人來說，具消除這類症狀的效果，以遠紅外線來替代水，利用血液循環所增加的熱能，以提高「自癒力」。

杉釦富公司表示，他們所代理來自台灣進口的遠紅外足浴桶，非常方便，定時、定溫，只要把腳放入打開開關，使用時把桶內布套拉起來蓋到膝蓋。許多患有糖尿病、腳水腫、走路不方便的人，用了之後，走路也變的輕鬆許多。

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