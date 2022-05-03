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大華超市 母親節兒童繪畫比賽 圓滿落幕

【洛杉磯訊】
大華超市舉辦的2022年度母親節兒童繪畫比賽，在一片歡樂祥和的氛圍中落幕。衆多獲獎小選手和家人齊聚在大華超市聖蓋博分店分享喜悅時刻。
大華超市舉辦的2022年度母親節兒童繪畫比賽，在一片歡樂祥和的氛圍中落幕。衆多獲獎小選手和家人齊聚在大華超市聖蓋博分店分享喜悅時刻。

歷時五十天，大華超市舉辦的2022年度母親節兒童繪畫比賽，在一片歡樂祥和的氛圍中落幕。日前頒獎典禮中，衆多獲獎小選手和家人齊聚一堂，在大華超市聖蓋博分店分享喜悅時刻。

爲結合社區創造更多美好瞬間，大華超市每年均擇母親節前舉辦兒童繪畫比賽，旨在讓更多的孩子發掘及展現他們的繪畫天賦，進而表達對母親的愛與感激之情。今年的主題是「Design A Cake For Mom 為媽媽設計一個蛋糕」，大華超市從全美總計收到千餘件作品，孩子們發揮創意將對媽媽單純而質樸的愛躍然紙上。

比賽組別分為兩組(A) 兒童組年齡為4歲至8歲、(B) 少年組年齡為9歲至13歲，每個組別分別設置四類獎項：佳作獎、優勝獎、特優獎和冠軍獎，由大華超市及眾贊助商分別給予不同級別的獎勵方式，以鼓勵孩子們的參賽熱情並感謝家長們的熱心支持。

在衆多獲獎作品當中，孩子們把日常的觀察和奇思妙想充分結合，構思巧，用色大膽且生動活潑。兒童組的冠軍獎獲者之一 Victoria說，她將媽媽喜歡的徒步和自然元素，融入到蛋糕設計當中，再加入媽媽喜歡的甜點和烘焙，做爲裝飾和點綴，以表達她對媽媽的愛。少兒組的冠軍獎獲者之一Howell則是把山體做爲蛋糕設計的基石，將他與媽媽的種種回憶畫在一節節飛馳而過的火車車廂裡。

大華表示，可以看出大小朋友們每一幅畫作的背後，都是精彩的故事，讓人在驚嘆孩子們的天賦之時，也爲他們純潔而美好的心靈而動容。本屆比賽評委會深感驚喜的收到這麽多異彩紛呈的畫作。

每一張獲獎作品都經由評委會細緻的品評，根據創意、畫工、與主題關聯度來確定最終獲獎名單。

更多有關於獲獎作品的信息，已發佈至大華超市官網 www.99ranch.com，也歡迎大家關注大華的社群媒體

母親節 社群媒體 聖蓋博

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