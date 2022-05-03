Lotus通暢型智能衛生座 母親節第二台半價

美國 Lotus「通暢型」智能衛生座，母親節 推出特大酬賓活動。購買「通暢型」智能衛生座，第二台半價。優惠至5月底截止。

Lotus「通暢型」衛生座具有溫水沖洗、暖風烘乾、溫暖座圈等多功能。功能超強，品質優秀，服務周到是「Lotus通暢型」的三大特點。

日益普及的Lotus通暢型智慧衛生座，將如廁變成了一種享受，尤其進入冬季，坐在溫暖的座圈，溫水清洗，暖風烘乾，有一種幸福感。另有按摩保健，噴頭自潔、靜音緩降， 殺菌除味，預防細菌感染等功能，還能有效預防痔瘡便秘。

經歷過這次疫情 ，很多人都更加注重自身的健康了。很多坐在電腦前工作的上班族，家中有初高中生，每天的飲食肉吃的多，青菜吃的少，青春期內分泌旺盛，體內產生大量代謝產物，不及時排出體外，就會堆積在毛囊皮脂腺內，粉刺長不停，上族群如安裝智能馬桶，可減少便秘。

Lotus通暢型智慧衛生座擁有世界獨家專利的「通暢功能」，不同於其他智慧型衛生座。自2005年上市至今，持續領導衛浴智能馬桶的最高標準。 Lotus現全面代理TOTO和Kohler產品，並成為TOTO和Kohler的授權經銷商，包括馬桶，Neorest， Washlet 和相關的衛浴產品，三大品牌，共同呈現在Lotus專賣店裡，為客人提供一站式的選購方式。

Lotus訂購熱線1-877-808-0055，總部電話714-259-8805 ，地址1621 E. St Andrew Place, Santa Ana. , CA 。 網址www.lotusSeats.com。

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