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Lotus通暢型智能衛生座 母親節第二台半價

【洛杉磯訊】

美國 Lotus「通暢型」智能衛生座，母親節推出特大酬賓活動。購買「通暢型」智能衛生座，第二台半價。優惠至5月底截止。

Lotus「通暢型」衛生座具有溫水沖洗、暖風烘乾、溫暖座圈等多功能。功能超強，品質優秀，服務周到是「Lotus通暢型」的三大特點。

日益普及的Lotus通暢型智慧衛生座，將如廁變成了一種享受，尤其進入冬季，坐在溫暖的座圈，溫水清洗，暖風烘乾，有一種幸福感。另有按摩保健，噴頭自潔、靜音緩降， 殺菌除味，預防細菌感染等功能，還能有效預防痔瘡便秘。

經歷過這次疫情，很多人都更加注重自身的健康了。很多坐在電腦前工作的上班族，家中有初高中生，每天的飲食肉吃的多，青菜吃的少，青春期內分泌旺盛，體內產生大量代謝產物，不及時排出體外，就會堆積在毛囊皮脂腺內，粉刺長不停，上族群如安裝智能馬桶，可減少便秘。

Lotus通暢型智慧衛生座擁有世界獨家專利的「通暢功能」，不同於其他智慧型衛生座。自2005年上市至今，持續領導衛浴智能馬桶的最高標準。 Lotus現全面代理TOTO和Kohler產品，並成為TOTO和Kohler的授權經銷商，包括馬桶，Neorest， Washlet 和相關的衛浴產品，三大品牌，共同呈現在Lotus專賣店裡，為客人提供一站式的選購方式。

Lotus訂購熱線1-877-808-0055，總部電話714-259-8805 ，地址1621 E. St Andrew Place, Santa Ana. , CA 。 網址www.lotusSeats.com。

蒙市新店位於500 N. Atlantic Blvd #163，Monterey Park（時代廣場) 電話626-656-6138。聖蓋博新店位順發超市内，電話626-573-0527，地址1635 S San Gabriel Blvd #11, San Gabriel。爾灣電話949-932-0766， 地址15435 Jeffrey Ave, #115, Irvine., 。羅蘭岡99大華超電話626-839-9727， 地址1015 S Nogales St #116A，Rowland Heights。亞凱迪亞光華超市電話626-538-4600，地址641A W .Duarte Road, Arcadia。

母親節 亞凱迪亞 疫情

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