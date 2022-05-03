實用傢俱 護背健康床墊 母親節半價優惠

母親節 將近，注意健康及免疫力 依然重要。物流堵塞，市面缺貨，送媽媽什麼好呢？睡的好免疫力就會好，洛城老店「實用傢俱Kindly Furniture」，30年工廠直銷，專營有機無毒椰棕護背健康床墊，正是母親節健康好禮，現舉辦酬賓特價：凡採購台灣護背床墊一律半價優惠。實用傢俱表示，好的床墊不但可以保護脊椎、並可以改善頸部及腰部的不適，為了讓民眾在防疫期間有充足的睡眠，使免疫力增加，實用傢俱提供三種優質床墊，保護脊椎健康，滿足不同客人的需求。

熱賣產品台灣護背健康床墊，採用純天然不加膠水、化學添加物，無毒的椰棕與高碳鋼彈簧、及萬能網的特殊立體結構，能保護脊椎、頸部及腰部不適，因應而改善現代生活緊張睡不好、免疫力下降的問題。台灣護背床墊有平整的支撐性，可平衡人體睡覺時的壓力，免除軟床墊過度彎曲所造成的腰酸背痛。

第二種是獨立彈簧護背床墊，純天然不加化學添加物，無毒的椰棕與台灣高碳鋼獨立彈簧結構，可隨人體曲線調整，保護脊椎，皆採用有機棉透氣舒適。

第三種床墊是硬板床墊，採用100%實木無空隙結構，無任何嗆鼻化學原料，採用高密度海綿墊及天然乳膠，可依個人對於床墊的軟硬度需求及喜愛訂做。是減緩腰酸背痛困擾的優良選擇。

實用傢俱表示，歡迎有腰酸背痛毛病的人詢問、使用。現己正常營業，歡迎參觀選購，電話626-614-0259，手機 626-632-5066。地址8951 Valley Blvd. Rosemead CA。