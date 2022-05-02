後疫情期間 僱主需注意的八項勞工新法

【洛杉磯訊】隨著美國後疫情時期的到來，加州 立法機構頒布了若干項在2022年影響企業的新法律，南加律師、亞凱迪亞市副市長鄭博仁（Paul P. Cheng, Esq.），為幫助華裔企業僱主了解新法，摘要了其中部分今年已正式生效的勞工法，以幫助企業避免勞資爭議。

（1） AB 1033（CFRA 休假擴大到員工對岳父母的照顧），還為 5 至 19 名雇員的小型雇主建立了一個試點調解計劃，如果雇主或雇員要求進行調解，必須在在提起民事公平就業 和住房法案訴訟之前，先進行調解。

（2） SB 331（雇員保密條款、封口條款的新限制）： 以前禁止涉及雇員和解協議的公布，以防披露各種有關性騷擾 索賠和指控的事實信息。現將這一禁令擴大到所有歧視和騷擾的案件中。此外，對於限制員工披露工作環境相關信息的遣散、分離和封口協議，現要求聲明下述語言：「本協議中的任何內容，都不會阻止當事人討論或披露工作場所的非法行為」。

（3） SB 606（增加 Cal-OSHA 執法機構）：為了加州職業安全與健康法案 （Cal-OSHA） 處罰和引証的目的，該法案創建了一個可反駁的假設，即擁有多個工作場所的雇主所犯的違規行為，是被認定為在整個企業範圍內存在的違規行為。

（4）SB 657（雇主可以通過電子郵件發布招工信息）。

（5）SB 807（FEHA 索賠訴訟時效）：該法案規定了加州公平就業和住房部 （DFEH） 在強制或自願解決爭議的待決期間，可以根據 FEHA 提起民事訴訟的最後期限。

（6） AB 1003（故意克扣工資與盜竊罪同等處罰）： 該法案規定雇主在任何連續12個月的時間段內，故意盜竊任何一名雇員的工資（包括小費）超過950 美元，或兩名或多名雇員的總金額超過2,350 美元，均可被視為盜竊罪。

（7） SB 762（就業仲裁提供者提供賬單新要求）：要求仲裁提供商，向各方開具費用賬單，除非仲裁協議另有規定，否則賬單收妥即付款。

（8） 提高最低工資標準：自2022年1月1日起，對於擁有26名或以上雇員的雇主，加州的最低工資為每小時15美元；雇員人數少於25人的雇主，最低工資為每小時14美元。即擁有26名或以上員工的雇主，必須每年至少向員工支付62,400美元；雇員少於25人的雇主支付58,240美元。此外，那些沒有在類似或相關經驗的職業中工作過的「學習者」，在最初的160個小時的工作中，可能獲得最低工資的85%。被覆蓋的豁免電腦專業人員的工資最低為每小時50美元，或年薪104,149.81美元。

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