Umeken 保健品 母親節期間提供特別優惠

【洛杉磯訊】Umeken是產自日本 的頂級保健品牌，母親節 期間有特別回饋。購買價值98元以上產品，可獲價值22元以上贈品，如黑色大蒜濃縮顆粒或百億益生菌。購買價值165元以上產品，可獲價值69元以上的靈芝蘑菇濃縮顆粒贈品， 發酵礦物質L鈣。

人氣酵素丸（見圖），LIPOPO 脂多糖，B-葡聚糖等減價高達50元，再送價值165元相同產品。愛美女士的L&B抗皺套組，也有高達50元的折扣，還贈送價值115元的L&B保濕精華素。

連續多年暢銷產品酵素丸，含有108種純藥材和水果、蔬菜的生命力，是經過三次發酵工程提取日本酵素科學的晶體，酵素能帶來年輕及活力。

β-葡聚糖被稱爲蘑菇中的鑽石，是存在於菌類、酵母的細胞壁和穀物的物質，能預防疾病，降低體内血中的膽固醇數值，抑制肝臟内膽固醇的堆積，是如今受矚目的健康醫學 成份之一。

用 Umeken 的LIPOPO 脂多糖培養巨噬细胞（Macrophage），是排除侵入體內的細菌和病毒，吞噬體內產生的氧化物質和死亡細胞等有害物質，並且防止身體產生病變的重要免疫細胞。

Umeken至今已有70多年的歷史。採用安全的優質原料，按照日本衛生法的規定，經過嚴格的衛生檢查而製造。再經過美國海關，FDA和USDA的檢驗才可以在美國市場上出售。它開發和生產了150個健康產品，在國際市場不斷地用優質產品展示其實力，在全球擁有數百萬的消費者。

訂購電話國語1-888-747-3311，也可上網www.umekenusa.com，也可親臨附近的專賣店，公司位於13012 Moore St. Cerritos CA。