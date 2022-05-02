我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

Umeken 保健品 母親節期間提供特別優惠

柳香淑

【洛杉磯訊】Umeken是產自日本的頂級保健品牌，母親節期間有特別回饋。購買價值98元以上產品，可獲價值22元以上贈品，如黑色大蒜濃縮顆粒或百億益生菌。購買價值165元以上產品，可獲價值69元以上的靈芝蘑菇濃縮顆粒贈品， 發酵礦物質L鈣。

人氣酵素丸（見圖），LIPOPO 脂多糖，B-葡聚糖等減價高達50元，再送價值165元相同產品。愛美女士的L&B抗皺套組，也有高達50元的折扣，還贈送價值115元的L&B保濕精華素。

連續多年暢銷產品酵素丸，含有108種純藥材和水果、蔬菜的生命力，是經過三次發酵工程提取日本酵素科學的晶體，酵素能帶來年輕及活力。

β-葡聚糖被稱爲蘑菇中的鑽石，是存在於菌類、酵母的細胞壁和穀物的物質，能預防疾病，降低體内血中的膽固醇數值，抑制肝臟内膽固醇的堆積，是如今受矚目的健康醫學成份之一。

用 Umeken 的LIPOPO 脂多糖培養巨噬细胞（Macrophage），是排除侵入體內的細菌和病毒，吞噬體內產生的氧化物質和死亡細胞等有害物質，並且防止身體產生病變的重要免疫細胞。

Umeken至今已有70多年的歷史。採用安全的優質原料，按照日本衛生法的規定，經過嚴格的衛生檢查而製造。再經過美國海關，FDA和USDA的檢驗才可以在美國市場上出售。它開發和生產了150個健康產品，在國際市場不斷地用優質產品展示其實力，在全球擁有數百萬的消費者。

訂購電話國語1-888-747-3311，也可上網www.umekenusa.com，也可親臨附近的專賣店，公司位於13012 Moore St. Cerritos CA。

日本 母親節 醫學

上一則

洛杉磯世界日報「媽媽咪呀嘉年華」括起歸亞蕾旋風

下一則

羅斯密男子命喪槍擊

延伸閱讀

媽媽咪呀嘉年華 于點藝術中心親子同台獻舞

媽媽咪呀嘉年華 于點藝術中心親子同台獻舞
第九代安博電視盒 母親節優惠活動

第九代安博電視盒 母親節優惠活動
母親節將近 鮮花、珠寶店商品促銷熱賣

母親節將近 鮮花、珠寶店商品促銷熱賣
佳音社 母親節線上活動慈母手中線5/1登場

佳音社 母親節線上活動慈母手中線5/1登場
母親節最貼心的驚喜麒麟電視 海外華人首選

母親節最貼心的驚喜麒麟電視 海外華人首選
德成行優惠價推出母親節禮盒 讓愛心呈獻

德成行優惠價推出母親節禮盒 讓愛心呈獻

熱門新聞

Monique Muñoz的家人希望獲得公正。（Getty Images）

億萬富翁兒子開藍寶堅尼撞死人案 以逾1800萬元和解

2022-04-27 19:19
谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

世界晚報╱谷愛凌全家搭私人飛機離開中國抵達紐約

2022-04-30 20:55
复陽痊癒後，薛良權在上海松江美居酒店隔離。（薛良權提供）

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

2022-04-27 13:57
因應油價上漲，加州參議會擬定更全面的退稅方案，低收家庭每人200元。（本報檔案照）

家庭年收低於25萬 加州擬退稅每人200元

2022-04-29 02:20
中美航班結束了為期三個月的熔斷後又進入40%的座位限流狀況，導致很多人即使買到回中國的機票，也要擔心自己會因為限流被「踢」下航班。（檔案圖）

中美航班限流 載客率40% 華人返中憂上不了飛機 升艙等或付費選座

2022-05-01 02:20
南加州80多個城市自6月1日起，每周每戶室外只能澆水一次。（本報檔案照）

南加十餘華人城市6月起澆水設限 每周只能一次

2022-04-30 02:20

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當