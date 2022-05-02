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亞市議員候選人高卿 健康講座服務社區

【洛杉磯訊】

亞凱迪市美以美醫院心臟專科醫師高卿（Michael Cao, MD），近日在亞凱迪亞援助聯盟，特別為黃金年齡俱樂部（Golden Age Club）的年長者們，進行了深入的健康講座（見圖）。

曾經擔任南加大Keck醫學院助理教授的高卿醫師（Michael Cao），在當天的健康講座中，就冠狀動脈疾病（俗稱冠心病）、氣球導管擴張術（PTCA）、心房顫動、充血性心力衰竭、高血壓和高膽固醇等方面，進行了詳細的講解，並對相關疾病的預防措施、常見症狀、診斷和治療方法，及注意事項等，為年長者們做出了細心的講解，還逐一回答了每位老人提出的相關問題，獲得歡迎及稱讚。

新冠疫情期間，高卿醫師一直堅守在抗疫前綫。他常年致力於為社會提供服務，作為美國空軍少校，他光榮的為國家服務了近10年。被部署在伊拉克和阿富汗期間，他曾擔任重症救護空運隊隊長，他的隊伍在救治和挽救無數受傷軍人的生命中，發揮了重要的作用。高醫生退役後，又作為南加州大學Keck醫學院的全職醫學助理教授，將自己的經驗無私回報給后輩醫師們。他目前與太太有三個孩子，在亞凱迪亞市有著深厚的根基。高卿醫師已正式參選今年11月即將舉行的市議員選舉，以填補已故前市議員錢德勒的第 5 區市議員席位。

醫學 南加大 亞凱迪亞

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