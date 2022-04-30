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張峰 紐約人壽500多位優秀經理中的狀元

記者郭淑敏 / 洛杉磯報導
張峰
張峰

紐約人壽保險公司創辦於1845年，名列「財富」美國企業百強之內 (Fortune 100)，是世界最大的保險公司之一。

紐約人壽在全美國有120家分公司，500多位經理，紐約人壽華裔業務代表共一千多人，在公司全部13,000多位業務代表中只佔6%，但業績卻佔總業績的12.5%，証明了華裔團隊的優秀。

在這優秀的華裔團隊中，今年有兩個人很突出：經理張峰（Simon Chang），及由Simon聘請加入的業務代表金東哲（Ryan Jin）。

Simon張在全美國500多位經理中名列第一，而且從2018年開始、2019、2020和2021已連續4年排名第一。這是多難得的榮譽。紐約人壽亞裔部負責人、副總裁孫東明說：這是了不起的成就！

Simon 表示，他能有好成績，歸功於紐約人壽良好的品牌、名聲、及公平透明的制度。幸運的是，他找到了出色的伙伴，由於業務代表們辛勤的工作、專業的服務，再加上他多位經常在一起的好友，而能使他們的Team能有優異的成績。

那麼，在吸收人才方面，他是如何去找、去發掘出色的伙伴？畢竟要找優秀的業務代表不是那麼容易。Simon 說：「我常參加社區活動，認識許多朋友、領導人...我常請他們推荐好的人才。為什麼？因為他們知道我要找什麼人；被推荐來的人因有這層關係在，對推荐人負有責任、就會有要努力要好的心態；做生意失敗了要轉行我也很歡迎，因為他有做生意的頭腦，失敗了不是他的能力，而可能是受資金或環境的影響；另外有銀行經驗的人也很適合，銀行自動化後許多人轉業，我們團隊吸收後培訓也容易，金融保險本就是一體。」

你認為要在紐約人壽成為一名優秀的業務代表，有什麼條件？Simon 回答時表示，想要做得好必需有4個條件：（1）要有做生意的理念，而不是打工心態，打工是不管做的好壞都有薪水可拿。（2）願意學習這行業的專業知識，跟隨公司的系統、制度來工作；因大公司有其成功的經驗、制度、政策，譬如什麼是合法的該做的，什麼是不該做的。（3）要願意付出。成功是努力的結果，不是偶然的產生；做事不能随随便便，投機取巧。（4）要自我激勵，就像自己當老闆。當然，本身的個性必需喜歡和人打交道，喜歡幫助別人才行。

至於有關紐約人壽因良好品牌的信譽，可以吸收良好人員進入公司方面，Simon解釋道：在一家好公司，做10幾20幾年的大有人在，而紐約人壽很多做了30幾年40幾年，甚至50幾年都有，還有人做了三代，因為公司有續佣制度，可以一代傳一代、代代相傳，由祖父將他的客戶傳給兒子、再傳給孫子；這就是「紐約人壽、傳家之寶」slogan的由來。

Simon 認為，在紐約人壽做業務代表，是做自己的一門事業，卻又可幫助他人，幫助客户做退休計畫，做家庭保障計畫，譬如新冠肺炎突擊，讓多少不幸家庭破碎，Agent如果事前協助做家庭保障計畫，其中有了人壽險，這時就啓到協助作用。

Simon 表示，南加州有許多華人新移民，有許多民眾想了解各種理財規劃、保險、子女教育基金、和免稅退休計畫等。紐約人壽對Agent的培訓非常重視，也投人大量資源，3年的培訓計畫中有中文和英文的培訓，提供全面的專業知識及銷售技巧培訓、有獎勵機制及優厚的待遇、發展空間大且有晉升的機會，為的是能培訓出更多專業人員提供更好的服務。

Simon張現任Covina Valley副總經理及Arcadia分行經理，他於2000年6月加入紐約人壽，擔任金融銷售，並於2003年 10月晉升為管理層。 由於團隊製作、代理發展和領導能力，Simon 2019年3月晉升為高級合夥人( Senior Partner）職位。

張峰表示，紐約人壽已連續168年分發保單紅利，自1990年以來，該公司每年支付的紅利都超過10億美元。在這期間，分發的保單紅利總額已超過440億美元。張峰說，紐約人壽今年創紀錄的紅利為19億元，比去年還多一億元，印證了紐約人壽歷來保持的財務實力。紐約人壽名下總共有2950億的資產管理，同時公司有超過280億的資產和現金的積累，這樣不光是保護客戶家庭的財務，也幫助累積客戶保單現金值的增長。

張峰
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保險 華裔 退休

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