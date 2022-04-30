金東哲 太平洋地區 第一名業務代表

在紐約人壽太平洋地區幾千名業務代表中，獲得第一名的金東哲（Ryan Jin），本科是工程設計，碩士學位是上海交通大學的MBA，主修供應鏈 管理。

他在加入美國保險 業之前，在上海一家歐洲企業從事了8年的供應鏈採購管理工作，當中最重要的環節就是風險管理，這經歷對他從事保險業務有很大的幫助。他表示，因爲他們的共同點都是風險管理，只不過是從企業風險管理，轉變爲家庭風險管理。

Ryan Jin表示，今年是他加盟紐約人壽的第7個年頭，在加盟紐約人壽第一年就獲得Covina Valley分公司的新人MVP。隨後幾年獲得了在紐約人壽公司內部的各項榮譽，例如總裁精英獎，總統總統精英獎，主席精英獎，主席內閣獎等。他說：「我很幸運」。

Ryan Jin說：「2021年是我在紐人壽生涯最輝煌的一年，我參與的學習小組在紐約人壽公司內部，戰勝了300多個學習小組，獲得紐約人壽集團內部競賽的業績第一名，同時也榮獲了太平洋地區第一vice president榮譽。這個榮譽對我意義非凡，因爲這個桂冠一生只能獲得一次」。他表示，「這個獎項不光是對我個人業績的認可，也証明我們亞裔在美國主流的大公司內，也可以做出非常出色的成績，並不遜色於任何族裔」。

加盟紐約人壽7年期間以來，Ryan每年都獲得行業認可的百萬圓桌會員資格。百萬圓桌(MDRT)，是壽險 理財專業人士的卓越組織，成立於1927 年，是一個獨立的國際組織，遍佈全球70 個國家/地區的500 多家公司，均是世界一流的壽險和金融服務專業人士。它的錄取標準比例是是一個國家1%的壽險從業人員。而他在過去的三年，連續獲得了百萬圓桌頂尖會員的資格。百萬圓桌頂級會員、是保險行業的頂級榮譽，是需要在當年的業績6倍於百圓桌會員資格的業績，才可以成爲頂級會員。

那麼可以談你的成功要訣、及價值觀嗎？Ryan回答：「我篤信保險是造福社會和社區的一項産品與服務，保障與安心才是保險産品最重要的特質，而這類産品往往會伴隨客人的家庭幾十年，甚至對這個家庭的財務有很大的影響」。他說：「我會放棄一味追求所謂的性價比、而對保險所存在的風險視而不見的群體，因爲大家的價值觀和氣場都不相容，他們也不會選擇我的産品與服務」。

Ryan說：「我的主要客戶群體，是在商業界裡相對成功的企業家和專業人士，他們的共同點是 - 對商業界的法則有着深邃的理解，很清楚在美國這個高度競爭的商業社會，是不會有免費的餡餅從天而降，一分價錢一分貨。比起價格，他們更看重的是保險公司本身雄厚的財務實力及品牌美譽度，還有對客戶恪守承諾的企業文化」。「我個人的理解是，每個人都有自己的目標客戶群，而這些特定客戶群體，是大家共享相同的價值觀」。

他表示：「我覺得想成功的另一個原因，就是真心實意地對待每一位客人，根據他們的具體情況，量身定製符合他們需求的家庭保障計劃。每個人的家庭情況都不相同，他們的訴求也有不同的側重點。我在了解他們的具體情況和心中的訴求後，會認真的設計每一套保障方案，同時也捫心自問，如果我是這位客人，我是否會願意購買我所設計的方案」。

保險行業是個競爭非常激烈的行業，很多客人都會購買貨比三家。但是因爲保險産品很複雜，保險文件本身的詞匯也很難爲普通人理解；有人説，保險條文難以理解程度甚至超過了聖經。Ryan表示，很少有客人有專業能力，來評判保險産品的優劣、和條款中蘊含的風險。他們有的是基於對業務人員的信任去選擇保險産品，有的是基於價格，這也給了一些不良從業人員機會，為了求得更高的報酬，將低品質高風險的産品推薦給沒有辨別能力的客人。

要確保自己的方案在競爭中勝出並經受時間的考驗，靠的不光是好産品和專業知識，還有以客戶利益爲先的這份心意。Ryan說：「儘心儘意儘力爲客人設計出最優的解決方案，未來無論何樣的競爭者來挑戰我給客人做的方案，都只能知難而退。讓時間証明我的方案蘊含的誠意，才是最佳的市場競爭策略」。

他還有一個優勢就是：背後有強大的支持團隊，因爲他在紐約人壽的業績出色，被納入the nautilus group的成員。這是一個由30多位專業律師，會計師，和財務規劃師等專業組成智囊團，他們可以幫助他的客人設計規劃各種遺産規劃，財務方案，審閱客人的信托文件，並給出專業的意見。這項增值服務對高淨值資産的家庭、在做規劃的時候有很大的幫助。