媽媽咪呀嘉年華 愛的大放送 明天起舉行

本周末就是「媽媽咪呀嘉年華」園遊會的活動時間了，4月30日（星期六）和5月1日（星期天），早上10點到下午6點，在羅蘭岡 東方明珠中庭廣場舉行。

歡迎子女們帶著媽媽來逛逛，看看節目表演，吃吃東西，還有來就送消毒洗手液，及亞裔犯罪及安全研究中心捐贈的消毒濕紙巾，每人一包10片，送完為止。當天的免費核酸檢測，也有禮物。

這是世界日報母親節 「愛的大放送」活動，活動中除了模特兒走秀，舞龍功夫，母子展才藝，花哥送菜苗，園藝達人教種花，銀河藝術學院演出等的精彩節目外，還有當選年度母親的影后歸亞蕾，將接受眾議員劉雲平的頒奬，同時她也將在現場向觀眾問好。現場還安排了小朋友有獎畫畫「我的媽媽」，歡迎現場報名，優秀作品另有獎品。活動當天尚有寵物秀及寵物認養。

同時，凡在活動現場新訂或續訂世界日報「當天送報到家」服務一年($330)，即可獲贈「成田家電-慢燉鍋 3.5 Qt」一個，價值$34.99，數量有限，送完即止。

這項活動由世界華人婦女企管協會南加州分會、及羅蘭崗華協協辦，贊助單位有：紐約人壽，皇佳商業銀行，新東方比鄰中文學校，Lingoace，玫瑰崗紀念公園。

除了各式各樣的參展攤位外，東方明珠廣場的串門兒串吧，Boli Boli波霸 ，燒烤江湖 ，龍蝦灣，頤中福台菜 ，一品蝦台式燒烤，于點藝術中心也都加入嘉年華陣營。攤位的種類有燒烤，波霸，各種拷串兒，冷飲咖啡，家庭用品，生活資訊，吃喝玩樂，五花八門。展場在羅蘭岡的東方明珠中庭廣場，那裡有四通八達的進口，四面都有停車場，相當方便。