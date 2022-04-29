世報母親節園遊會 攤位介紹 歡迎參觀洽詢

世界日報母親節「媽媽咪呀嘉年華」園遊會的攤位，五花八門，家庭用品，生活資訊，燒烤，波霸，各種拷串，冷飲咖啡均有，其中包括：

紐約人壽 歷史悠久 是贊助單位

紐約人壽是此次「媽媽咪呀嘉年華」贊助商，在活動中設有兩攤位#1和#2。紐約人壽保險 公司洛杉磯 分行高級合夥人Simon Chang的團隊、註冊業務代表Daisy王，當天會在攤位接受民眾諮詢。

在後疫情時代，面對加息，通脹等各種不缺定因素，紐約人壽的專業經紀人帶來最新、最準確且實在的理財資訊，提供合法省稅，延稅的理財產品，為華裔社區保駕護航。紐約人壽作為美國最大的互惠保險公司，已經連續168年分發保單紅利，印證了紐約人壽歷來保持財務實力，秉承互惠原則以及持之以恆地為客戶提升價值的承諾。這些有目共睹的成績，少不了一直致力於全心全意為客戶服務的各地區業務代表、經理等紐約人壽保險公司的人員付出的努力。

目前，紐約人壽還推出了雙語招募人才計劃，有興趣的民眾可以至該攤位諮詢，加入到紐約人壽的團隊中。

新東方比鄰中文 提供中文教學

新東方教育科技集團將教學方向轉向海外市場，旗下獨資子公司「新東方比鄰中文」，專為全球華裔青少年，提供中文課程教學。

亦是參展贊助商的「新東方比鄰中文」，是新東方教育科技集團轉型投入海外市場，對海外漢語教學的成功突破。多數華人 當年通過新東方的學習走向了世界，如今又讓自己的孩子回到新東方學習中文。

「新東方比鄰中文」2017年成立，專注海外市場，傳承新東方集團近30年的教學沉澱，集合高質量、高水平的師資團隊。不同程度的中文水平，會被匹配不同程度的課程，家長也可以為自己的孩子，選擇獨特教學風格的老師。除了中文主修課外，還有額外的拼音課程，供強化學習使用，而家長也可以視自身情況，選擇不同人數的班級學習。人性化的教學匹配，是「新東方比鄰中文」的一大特色。

Cook Cell混合不銹鋼/不粘鍋 現場特賣

Cook Cell結合了不銹鋼和不粘鍋的優點，提供安全和輕鬆的烹飪生活。考慮便利性和安全性並結合這些特殊功能，因此，該公司研發製作了凸面不銹鋼點，並在凹面區域填充不粘塗層，以保持食物良好健康的不粘功能。該產品在大賣場價格要高出一半，本次會在媽媽咪呀活動現場特賣。

該產品有專利，使用特殊技術將立方體圖案的圓點鑲嵌在不銹鋼煎鍋內，解決了普通不銹鋼炒鍋粘鍋的問題，可以延長不粘鍋的產品壽命。

Cook Cell混合不銹鋼/不粘鍋，100%防刮。尺寸全，可像不銹鋼一樣烹飪，具有不粘清潔的優點。金屬器具安全，不會刮傷表面。具有符合人體工程學的手柄。3層結構，適用於所有爐灶面。

美游假期旅遊景點多 回國機票諮詢

越來越有知名度的美游假期，二天的活動攤位會有洗手液贈送。

另有不同行程的歐洲，土耳其，美東，黃石公園，舊金山等深度及精品遊。如果對美國境內機票，美國出境和回中國機票有需求，也可現場諮詢。

美游假期今年4月初出發的土耳其團，滿載團員們的歡心贊美，圓滿回到洛杉磯。美游假期自2021年疫情後期，開始帶團前往，羚羊峽谷，美西红岩，亞利桑那州，阿拉斯加極光之旅等行程。

每周還有不同景點的1日遊活動，6輛巴士帶著華人盡享歡樂，前往聖地牙哥老城，軍港，約書亞公園等洛杉磯知名景點。

春暖花開，口罩令的解封，讓大家更想要出去旅遊，享受當下，享受人生，歡迎至攤位洽詢細節詳情。

iTalkBB現場諮詢 隨機贈小禮品

iTalkBB是為海外華人提供國際通話業務、和中文電視產品的電信通訊公司。iTalkBB已成為全球第一大華裔和韓裔電信運營商，在美國、加拿大、澳大利亞、新加坡等國開設超過30家體驗店。

二天的媽媽咪呀活動上，會有轉輪盤，解答對iTalkBB中文電視及家庭電話或家庭安防攝像頭WiFi聯網等有任何問題，還贈送小禮品等。

iTalkBB愛家家庭安防系統，雲端視頻30天超長存儲，所有視頻記錄將自動上傳到AIjia私有雲，可以隨時隨地在線回看視頻記錄，視頻記錄在AIjia私有雲保存30天。

iTalkBB海外華人市場具信譽的家庭電話品牌，18年承諾A+產品服務，在美國iTalkBB品牌知名度超過80%。

海麻麻阿膠糕 不同口味 純手工熬製

海麻麻純手工阿膠糕，在活動中會有純手工不同口味的阿膠糕，祛濕茶，好吃的雪花酥，牛雜糖等小零食出售。

海麻麻阿膠糕，純手工熬製，有蔓越莓口味，玫瑰花口味，橙皮口味，常看宮廷劇會知道，阿膠糕是貴妃們補氣養血的美容糕，一直是皇家御用的滋補品。男女老少皆宜，尤其是女性還有產後的媽媽們，長期服用，手腳冰涼，痛經，經期不正常，有改善作用。對美容養髮，補血，滋陰潤肺，氣血兩虛，頭暈目眩，心悸失眠等都有幫助。

另外祛濕茶，具有祛濕、養肝護肝的功效，清熱解毒，健脾祛濕。如果腸道濕熱可導致便秘，祛濕茶可以排毒解火，清熱利濕，通暢，調節腸道内環境，純糧食配方。

Maria Tsao手作坊 送母親與眾不同禮物

Maria Tsao手作坊將參展，届時會有手做布包，歐式立體紙雕，歐洲風味耳環，髮飾展售，及母親節前手作課程與大家見面。Maria Tsao手作坊曹瑾齡老師，教授手作皮革包，布包，編織托特包，菱格包，寵物包，腰包及各種皮件小物，縫紉班從初級課程開始。

本次展出的手做布包：用高品質花布所製作的特有個性的零錢包、手拿包、側肩包、斜背包等，適合一般女仕外出不撞包，並有個人的特色。歐式立體紙雕有各種不同的紙類圖樣、風景、人物，每副畫都有不同的風格和故事。歐洲風味耳環，不退色14K包金。髮飾是由不同色塊的高品質布料所製作，超有個性品位。手作課程即將在羅蘭岡及洛僑中心開班，教大家製作皮花別針，可送給母親與眾不同的禮物。

韓國家電品牌COWAY 現場有優惠

韓國第一環境家電品牌COWAY參展，届時會有Coway淨水器，空氣淨化器及智能便座等，二天活動有優惠。

COWAY成立於1989年，是世界上最大的環境家電企業之一。擁有世上最大的住宅用飲水與空氣技術研發中心，是韓國唯一的集企劃、研發、生產、銷售、服務為一體的環境家電企業。在韓國Coway品牌影響力及市佔率均居首位。提供家庭用及辦公室，餐廳，公司行號的淨水器、空氣淨化器及智能便座等產品。COWAY是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的僅有的5家公司之一，年產量居5大公司之首。COWAY於2007年進入美國市場，已有超過12萬個家庭及公司用戶。