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江味農居士4/30 金剛經講堂 李秉信主講

柯汶那訊

江味農居士金剛經講堂將於4月30（本周六）早上10點，由李秉信主講 「金剛經善現啓請分第二」，並有現場網路直播（二維碼如下圖）。金剛經法傳藉由網路即時播送，不但破時空相，也破法界相，此乃金剛經真義諦。歡迎對佛學有興趣人士，一起開壇請經。預約電話626-838-8579，講堂地址222 N, Vincent Ave, Covina, CA 91722。

「江味農居士金剛經講堂」據江家駦介紹，祖父江味農居士生於清同治11年，原籍江蘇江寧，幼年在家塾攻讀儒書，好學且天資聰穎。江味農自幼隨著其長輩持誦「金剛經」，結下因緣。

江味農後來參考了11種版本的經文註疏、贊述，包括敦煌石室發現的一千多年前唐朝書法家柳公權寫的金剛經，也有九百多年前東傳到日本再傳回來中國的「金剛經註」，以及清朝乾隆時的「金剛經疏記彙編」等。他晩年講金剛經，花40年心血著「金剛經講義」，植因於此。

「金剛般若波羅蜜經」、「金剛經」，一卷，由後秦鳩摩羅什譯。江味農居士晚年歸依藏密，並且發心逐字句解金剛經，成就「金剛經講義」。如今他的後人，來自台灣、僑居洛杉磯多年的華商江家駦、李佩珍夫婦，為紀念其先祖父江味農居士設立「江味農居士金剛經講堂」，傳承祖父功德。

金剛經在中國是一部很有名的佛教聖典，一般人只要提起「金剛經」就知道佛教，提起佛教就知道有「金剛經」。現在的佛教信徒大都以誦持「金剛經」來祈求消災、增福、增壽，甚至有人往生，也誦「金剛經」作為度亡之用。唐朝僧侶剃度，必須通過朝廷考試，考試的主科就有「金剛經」五祖弘忍大師將禪宗法統傳給六祖時，誦的也是「金剛經」。金剛經「無所住而生其心」，不但開啓六祖自覺，也為禪宗法嗣代代心傳的不二法門。本經內容是藉由佛陀與弟子須菩提之間的問答，而闡述一切法無我的道理。全文一共有五千餘字，梁昭明太子將其分成三十二分，其主旨可以用十六個字來概括，即：「無相布施，無我度生，無住生活，無得而修」。

本次課程「善現起請分第二」由李秉信主講，李中醫師畢業於台灣新竹清華大學核工研究所碩士，美國達特茅斯大學塔克商學院企管研究班，加州五系中醫藥大學中醫及針灸博士，曾任中華民國僑務委員， 現於洛杉磯從事商業地產投資管理買賣，加州安那罕市旅館業主，加州執照中醫師。

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