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Yaamava'Resort 本周六Ontario Mills舉辦招聘會

洛杉磯訊

在過去一年成功招聘3000多個工作崗位後，Yaamava'Resort & Casino at San Manuel本周六（30日）Ontario Mills舉辦招聘會，現場工作推薦、面試、研討會和贈品，在招聘會繼續招攬更多人才。

Yaamava'Resort & Casino 30日（周六）舉辦大規模招聘活動，以慶祝位於Ontario Mills的San Manuel招聘中心開業一週年。賭場度假村希望為酒店和賭場，包括烹飪、餐飲、環境服務等運營部門，招聘數百名優秀的待客員工。

自San Manuel招聘中心於2021年4月開業以來，便秉持「招攬帶動融入」的新理念，為Yaamava'Resort & Casino填補了3,000多個職位。這種新方法幫助更多求職者根據他們的軟技能、興趣，並且最重要的是他們的生活方式，找到他們的理想職位。

一週年慶祝和招聘活動包括： 初步篩選（有無簡歷皆可）、貼近實況的工作預告（體驗式展示）、與招聘經理進行現場面試，學習研討會：12時面談技巧 下午2時如何脫穎而出，整天發放小贈品。

此外，所有完成現場面試的申請人將收到一張25元的代用券，可在任何Yaamava'Resort & Casino餐廳用餐消費。任何現場獲錄用者，更將收到一張25美元的加油卡（送完即止）。新加入的團隊成員有可能獲得1000美元歡迎獎金，而某些崗位更送出高達300元的津貼。求職者可應要求提供現場一對一面試機會。

本周六（30日）招聘會時間上午10時至下午6點，地點Ontario Mills的San Manuel招聘中心，地址：1 Mills Circle Ontario, California 91764 。

欲了解Yaamava'Resort & Casino的更多訊息，可訪問www.yaamava.com，並通過Twitter、Instagram、TikTok和Facebook關注。Yaamava' Resort & Casino at San Manuel地址： 777 San Manuel Blvd, Highland, CA 92346，電話：800-359-2464。

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