福樂紀念公園博物館 舉辦光與物質藝術展

圖左為福樂紀念公園華語部業務經理 Ethan Chen(陳全)。圖左二為博物館館長James Fishburne, Ph.D. 。（劉子明攝影）

日前格蘭代爾福樂紀念公園博物館 ，舉辦了一場「光與物質：馬修·勃蘭特藝術展」的媒體發佈會。這項藝術展是一個回顧展，展出了多媒體藝術品和 100 多張照片。

展覽策展人Colin Westerbeck（圖右一）策劃的光與物質，探討了馬修·勃蘭特（Matthew Brandt圖右二）是如何不斷地改造和重新構想攝影 本身。以熔融金屬渲染的大型畫像、用它們所代表的物體樣本處理變形的照片，以及用可食用材料印刷的圖像，是幾樣在20多件展覽品中不同的作品。

勃蘭特的藝術方法植根於傳統，但他的作品在視覺和概念上都具有創新性。在展覽中有突出展示「鷹」的系列，他用融化的美國銀元鷹幣和玻璃，創造了新的美國白頭鷹銀版照片。在他的「La Brea」系列中，勃蘭特轉向日光攝影，使用來自拉布雷亞焦油坑的焦油，他創造了巨大的、經過日曬固化處理的化石圖像，看起來不但具有史前風格，也如同繪畫一般。在他的 「瀑布」 系列中，他拍攝了瀑布的照片，從河流中收集水，然後在每張圖像上注入連續的水流；最終呈現出一個看似於多圖層中、流動萬花筒般色彩的照片。在他的 「作者」系列中，勃蘭特使用由熔融金屬製成的金屬重新製作了著名作家的照片。圖像被應用到紙上，而金屬與傳統印刷機中使用的合金相同。

在他的 「Wai'anae」系列中，他拍攝了鬱鬱蔥蔥的夏威夷景觀。勃蘭特然後用香蕉葉、花邊、粗麻布將顯色印花包裹起來，並將它們埋在瓦胡島的火山土壤中，從而讓水分和污垢改變他的形象。出土後，它們看起來就如同抽象畫一般，樹木和熱帶植物被島嶼元素所覆蓋著。

他也拍攝了 福樂紀念公園內陳設的、於2020年3月倒塌後的 17 英尺高的米開朗基羅大衛複製品。雖然大部分碎片都捐贈給了藝術家和藝術組織，但勃蘭特收到了一小塊無定形的雕像。在進一步分解這個片段後，勃蘭特用大理石粉打印了出了大衛的照片。福樂紀念公園博物館館長James Fishburne博士說，很高興看到馬修賦予這件藝術品新的生命。

博物館開放和入場時間：週二至周日上午10時至下午5時。有關展覽更多資訊，可去電 323-340-4742，或[email protected]。根據洛杉磯縣 Covid-19 協議，參觀訪客可向館方要求提供免費口罩 ，亦可以使用免接觸洗手液站進行消毒。有關最新更新，可參閱http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/。

福樂紀念公園博物館於1952年首次開放，現由三個展覽廳和一家禮品店以及著名的雕像，彩色玻璃窗，馬賽克和建築組成的永久性收藏組成。