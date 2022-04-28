我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

福樂紀念公園博物館 舉辦光與物質藝術展

【洛杉磯訊】
圖左為福樂紀念公園華語部業務經理 Ethan Chen(陳全)。圖左二為博物館館長James Fishburne, Ph.D. 。（劉子明攝影）
圖左為福樂紀念公園華語部業務經理 Ethan Chen(陳全)。圖左二為博物館館長James Fishburne, Ph.D. 。（劉子明攝影）

日前格蘭代爾福樂紀念公園博物館，舉辦了一場「光與物質：馬修·勃蘭特藝術展」的媒體發佈會。這項藝術展是一個回顧展，展出了多媒體藝術品和 100 多張照片。

展覽策展人Colin Westerbeck（圖右一）策劃的光與物質，探討了馬修·勃蘭特（Matthew Brandt圖右二）是如何不斷地改造和重新構想攝影本身。以熔融金屬渲染的大型畫像、用它們所代表的物體樣本處理變形的照片，以及用可食用材料印刷的圖像，是幾樣在20多件展覽品中不同的作品。

勃蘭特的藝術方法植根於傳統，但他的作品在視覺和概念上都具有創新性。在展覽中有突出展示「鷹」的系列，他用融化的美國銀元鷹幣和玻璃，創造了新的美國白頭鷹銀版照片。在他的「La Brea」系列中，勃蘭特轉向日光攝影，使用來自拉布雷亞焦油坑的焦油，他創造了巨大的、經過日曬固化處理的化石圖像，看起來不但具有史前風格，也如同繪畫一般。在他的 「瀑布」 系列中，他拍攝了瀑布的照片，從河流中收集水，然後在每張圖像上注入連續的水流；最終呈現出一個看似於多圖層中、流動萬花筒般色彩的照片。在他的 「作者」系列中，勃蘭特使用由熔融金屬製成的金屬重新製作了著名作家的照片。圖像被應用到紙上，而金屬與傳統印刷機中使用的合金相同。

在他的 「Wai'anae」系列中，他拍攝了鬱鬱蔥蔥的夏威夷景觀。勃蘭特然後用香蕉葉、花邊、粗麻布將顯色印花包裹起來，並將它們埋在瓦胡島的火山土壤中，從而讓水分和污垢改變他的形象。出土後，它們看起來就如同抽象畫一般，樹木和熱帶植物被島嶼元素所覆蓋著。

他也拍攝了 福樂紀念公園內陳設的、於2020年3月倒塌後的 17 英尺高的米開朗基羅大衛複製品。雖然大部分碎片都捐贈給了藝術家和藝術組織，但勃蘭特收到了一小塊無定形的雕像。在進一步分解這個片段後，勃蘭特用大理石粉打印了出了大衛的照片。福樂紀念公園博物館館長James Fishburne博士說，很高興看到馬修賦予這件藝術品新的生命。

博物館開放和入場時間：週二至周日上午10時至下午5時。有關展覽更多資訊，可去電 323-340-4742，或[email protected]。根據洛杉磯縣 Covid-19 協議，參觀訪客可向館方要求提供免費口罩，亦可以使用免接觸洗手液站進行消毒。有關最新更新，可參閱http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/。

福樂紀念公園博物館於1952年首次開放，現由三個展覽廳和一家禮品店以及著名的雕像，彩色玻璃窗，馬賽克和建築組成的永久性收藏組成。 

博物館 攝影 口罩

上一則

公羊球星唐納德豪宅625.8萬售出 4年轉手賺155.8萬

下一則

嫌有油味 華人修車業第二代不願接班

延伸閱讀

打完加強劑確診 「慾望城市」凱莉好失望

打完加強劑確診 「慾望城市」凱莉好失望

被關32年冤獄 61歲金山男重獲自由

被關32年冤獄 61歲金山男重獲自由
台灣谷關遊客中心變身入關博物館 獲美國設計大獎

台灣谷關遊客中心變身入關博物館 獲美國設計大獎
乞丐、袋婦與紅帽男

乞丐、袋婦與紅帽男
911紀念博物館 倒數第二張罹難者照片補上 如今獨漏一人

911紀念博物館 倒數第二張罹難者照片補上 如今獨漏一人
新州男路怒痛毆退休警 判賠160萬

新州男路怒痛毆退休警 判賠160萬

熱門新聞

3月7日早上，蒙市華人在家中被砍。此為蒙市居民街道，非案發現場。（記者邵敏／攝影）

蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

2022-04-21 02:20
【變臉人】換20身份強撩華女，觸霉頭竟也絲毫不慌反變【霸道總裁】。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱「殺豬盤」逼近年輕族 換20身份强撩華女

2022-04-22 14:32
涉醫療保健欺詐的華裔脊椎按摩師潘蘇姍被判刑70 個月。（個人臉書）

南加華裔按摩師涉醫保欺詐 獲刑70個月退款130萬元

2022-04-22 14:52
聖瑪利諾一處房屋，掛牌價295萬，短短兩周左右就加價100萬成交。（地產網站圖片）

房市熱度不退 利率站上5% 買家還猛加價搶房

2022-04-22 02:15
查普曼大學兩名新近畢業生Jonathan Bahm（左）和Griffin Cuomo本周二慘遭殺害。（KTLA）

查普曼大學兩畢業生慘遭刺殺 兇嫌被控多重罪名臨死刑

2022-04-23 14:37
男童原本只是動手術拔牙，卻因不明原因慘變植物人。(家長提供)

世界晚報╱5嵗華裔男童手術拔牙缺氧腦死慘變植物人

2022-04-23 20:31

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳