加州主計長參選人陳仁宜博士競選造勢餐會

由前加州參議員 夏樂柏Bob Huff、及德倫學院院長鄭德倫，聯合主辦的加州主計長參選人陳仁宜博士競選造勢餐會，將於5月2日(周一)上午11時30分至下午1時30分，於羅蘭岡凱悅大酒樓(Happy Harbor Seafood Restaurant ，1015 Nogales St#126)舉行，由德倫學院獨家贊助所有餐會費用，歡迎各界人士報名參加。

洽詢可去電 800-326-5989或626-363-0330。網上報名：https://x.eqxiu.com/s/t1eb8vDt?bt=yxy。微信 服務號：Mapin7。

陳仁宜博士今年43歲，父母為臺灣第一代移民，在洛杉磯地區長大，他擁有哈佛法學及政治學雙博士學位，目前任教於史丹佛大學，並擔任胡佛研究所研究員，是全美頂尖的財政政策專家。陳仁宜擁有豐富的政治資歷，曾擔任小布什總統連任競選的健保政策顧問、出任參議員羅穆尼的總統競選團隊政策主任、擔任參議員盧比歐總統提名競選的政策顧問，也曾受奧巴馬總統之邀擔任四年的美國社會安全諮詢委員會委員，此外，共和黨參議院黨團曾兩度邀請他就任政策顧問。

陳仁宜認為加州被一黨壟斷太久了，納稅人繳納的稅款有太多的浪費與虛擲，他期待能得到加州選民的支持，讓他完成以「透明、公開」的原則，監督州政府預算使用與分配的使命。

這次競選造勢餐會的兩位召集人，其一為夏樂柏Bob Huff，前加州參議員，哈福智庫HUFF Strategies現任CEO；另一位是鄭德倫，他是全美地產及貸款教育機構「德倫學院GoGo Real Estate School」的創辦人及院長。