第九代安博電視盒 母親節優惠活動

華人世界影視品牌「安博電視盒」，現舉辦母親節 優惠活動。一鍵連接網絡，眾多華語影視節目，無論收看高清連續劇，電影 ，還是電視直播頻道，都讓用戶愜意自在，輕鬆享受視覺盛宴。原價228元，現舉辦母親節特惠價，另加赠红外线遥控器，全美包郵包稅，一到三個工作天送達。

第九代盒子UBOX9通過網路連接，收看1000多個來自世界各國及地區電視直播頻道，中國大陸，台灣，香港，日韓，東南亞，北美等等，支持多個頻道24小時回放；每天收看最新連續劇，電影，體育頻道、綜藝節目、少兒動漫、成人私密影視，不附帶任何廣告。一次購機，無月費，無會員費，無廣告。現特別提供主機一年保固，免費更換；並有經驗豐富的團隊提供售後服務。

UBOX9已提升閃存和內存至4G+64G，提供雙頻WiFi2.4+5G，強悍的硬件讓你收看影視更加流暢，直播頻道一秒鐘完美轉台，享受無卡頓體驗。最新安卓10.0系統，打造九代獨享全新界面；AI智能語音系統，支持搜索，播放控制，男女老少都能聽鬆上手。

外加全球多個CDN無限加速，鏈接網絡，立享觀影，無地域時空限制。團隊每天更新豐富影視內容，滿足各類收看需求。安博授權代理商（美國）M2 GLOBAL TECH表示，產品詳情及購買，可瀏覽網站：www.unblocktechusa.com。母親節折扣碼：MOM2022 (15元 off)。微信 ：M2-STAR；LINE: 626-392-9060。