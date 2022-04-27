佳音社 母親節線上活動慈母手中線5/1登場

【洛杉磯 訊】 一年一度慶祝母親節 ，弘揚母愛、提倡孝道，佳音社主辦的第三十一屆「 慈母手中線」母親節盛大慶典，將於5月1日（周日）晚間7點30分至 8點45 ，於Zoom缐上舉辦，Zoom ID：804-256-4370，密碼510510，歡迎參加。

本屆的慈母手中線活動內容包含非凡母親動人故事，孩子們獻給媽媽的精彩歌舞表演，感人母愛微影「 春暉」的首映，EQ專家雷洛美給媽媽的三分鐘精短信息及免費抽獎；由冰冰主持。

佳音社是由一群熱心的華人 ，懷著服務及促進華人生活幸福美滿的理想，成立的一個非營利傳播機構。1973年總部設立於洛杉磯，之後曾在三藩市、西雅圖、以及加拿大的愛蒙頓成立分社，並分別在當地製作廣播、舞臺劇、文藝座談等工作。

從1989年開始，佳音社與世界日報在每年的母親節推出「慈母手中線」活動，今年已是第三十一屆。歷年來其內容因應時代的演變，提供母親如何面對不同挑戰的實用方法，協助媽媽們發展健康的人生觀，已成為南加州母親節品牌慶典活動之一。

佳音社社長鄒王見山表示，歷屆 「慈母手中線」活動之所以能夠順利成功舉辦，要感謝社會各界的贊助和支持，才能使活動延續不斷的進行。

今年免費歡樂大抽獎，廠商捐助的獎品非常豐富，包括有雲南黃玉聚寶盒、亞馬遜現金禮券、禮物籃、男女名牌太陽眼鏡、移動按摩椅墊、桂花及果樹苗、有機魚溶肥、玉石掛件及女用皮夾等。

參加抽獎者、可發短信到818-357-6015，留下姓名、郵箱、地址，電話號碼（中獎者需親臨佳音社領獎）。此外，參加者每人均可獲得一份小禮物，聯絡電話626-433-7672。