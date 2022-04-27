方見堯律師談渣男事件 可用信託保護財產

【洛杉磯訊】在網路上發生在加州人稱「灣區 渣男」事件，這件事在網路爆紅的原因，是一封網上貼出的公開求助信，請網友為近期病逝鄧女士的父母親，眾籌由美國返回中國的機票費。

方見堯律師表示，寫信人是鄧女士的朋友，內容是鄧女士於去年5月癌症 去世，她原在臉書上班，其丈夫則在谷歌就職，兩人結婚20年，並育有兩位孩子。鄧女士由發現癌症到病逝，時間不到一年，並於5月去世，丈夫7月再婚，新婚太太當時已經懷孕。據了解丈夫並沒有為鄧女士購買墓地，而是把她的骨灰埋在了自家院子裡。

為了照顧了鄧女士，其父母在女兒臨終前，從中國趕到美國照顧她兩個月。去世後她丈夫不肯出錢為兩老買回中國的機票，並動用警察上門驅逐他們。由於遺產全部留給了丈夫和孩子，兩老沒有經濟援助。發文者在文中直斥這丈夫為「渣男」，文章最後提醒網友做好遺產規劃，並且呼籲大家小額捐款，協助兩位老人買機票回國。

方見堯律師說，大家需要考慮，是否需要在財產計劃中增添「再婚保護」。如配偶在你去世後再婚，新配偶有可能會取得你和配偶辛苦奮鬥的資產，而你的子女最終什麼都得不到。很多人相信配偶不會再婚，但任何事情都有可能會發生，應該在財產計劃中加入再婚保護，避免被人搶走辛苦賺來的資產。

再婚保護的信託，其中包括當委托人去世後，配偶不能轉讓財產給近親外的任何人，當配偶再婚，將會失去更改信託受益人的權力。通過這些條文，可以確保這些信託中的資產會被保留在家庭成員中，不被外人取得。這些修訂比傳統的A-B信託要優越，因A-B信託太過複雜，很難對其執行管理。

另一種是配偶終身存取信託(Spousal Lifetime Access Trust, 簡稱SLAT），是一方配偶為其配偶創建的資產保護信託。SLAT的優勢是可完全免受配偶的債權人追討，配偶的債權人無法獲得信託中的資產。這個信託的在生配偶，可以擁有在信託中的終身資產。但如配偶再婚，便不能再擔任受託人，將無權修改信託的受益人，也不能將新配偶列為受益人之一。也不能將信託資產轉讓給新配偶，更不可以將財產轉給沒有血緣關係的人。

方律師說，在「灣區渣男」事件中，鄧女士有一份人壽保險 面值兩百萬元，受益人是他丈夫。如想保護孩子，她可以把這份保險放在信託裡，然後在信託寫明，假如她丈夫再婚或有女朋友，便會馬上失去財產的繼承權，財產直接由子女繼承。

如有關任何資產規劃或信託問題，可電626-587-2088查詢詳情，方見堯律師事務所地址在300 S. Garfield Ave., Suite 207, Monterey Park, CA(與Newmatk Ave交界路口東南角)。