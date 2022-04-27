我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

方見堯律師談渣男事件 可用信託保護財產

蘇家俊

【洛杉磯訊】在網路上發生在加州人稱「灣區渣男」事件，這件事在網路爆紅的原因，是一封網上貼出的公開求助信，請網友為近期病逝鄧女士的父母親，眾籌由美國返回中國的機票費。

方見堯律師表示，寫信人是鄧女士的朋友，內容是鄧女士於去年5月癌症去世，她原在臉書上班，其丈夫則在谷歌就職，兩人結婚20年，並育有兩位孩子。鄧女士由發現癌症到病逝，時間不到一年，並於5月去世，丈夫7月再婚，新婚太太當時已經懷孕。據了解丈夫並沒有為鄧女士購買墓地，而是把她的骨灰埋在了自家院子裡。

為了照顧了鄧女士，其父母在女兒臨終前，從中國趕到美國照顧她兩個月。去世後她丈夫不肯出錢為兩老買回中國的機票，並動用警察上門驅逐他們。由於遺產全部留給了丈夫和孩子，兩老沒有經濟援助。發文者在文中直斥這丈夫為「渣男」，文章最後提醒網友做好遺產規劃，並且呼籲大家小額捐款，協助兩位老人買機票回國。

方見堯律師說，大家需要考慮，是否需要在財產計劃中增添「再婚保護」。如配偶在你去世後再婚，新配偶有可能會取得你和配偶辛苦奮鬥的資產，而你的子女最終什麼都得不到。很多人相信配偶不會再婚，但任何事情都有可能會發生，應該在財產計劃中加入再婚保護，避免被人搶走辛苦賺來的資產。

再婚保護的信託，其中包括當委托人去世後，配偶不能轉讓財產給近親外的任何人，當配偶再婚，將會失去更改信託受益人的權力。通過這些條文，可以確保這些信託中的資產會被保留在家庭成員中，不被外人取得。這些修訂比傳統的A-B信託要優越，因A-B信託太過複雜，很難對其執行管理。

另一種是配偶終身存取信託(Spousal Lifetime Access Trust, 簡稱SLAT），是一方配偶為其配偶創建的資產保護信託。SLAT的優勢是可完全免受配偶的債權人追討，配偶的債權人無法獲得信託中的資產。這個信託的在生配偶，可以擁有在信託中的終身資產。但如配偶再婚，便不能再擔任受託人，將無權修改信託的受益人，也不能將新配偶列為受益人之一。也不能將信託資產轉讓給新配偶，更不可以將財產轉給沒有血緣關係的人。

方律師說，在「灣區渣男」事件中，鄧女士有一份人壽保險面值兩百萬元，受益人是他丈夫。如想保護孩子，她可以把這份保險放在信託裡，然後在信託寫明，假如她丈夫再婚或有女朋友，便會馬上失去財產的繼承權，財產直接由子女繼承。

如有關任何資產規劃或信託問題，可電626-587-2088查詢詳情，方見堯律師事務所地址在300 S. Garfield Ave., Suite 207, Monterey Park, CA(與Newmatk Ave交界路口東南角)。

癌症 灣區 保險

上一則

南加州科齊拉音樂會周末 新冠確診暴增77% 無人戴口罩

下一則

洛杉磯國際機場第五座人行天橋完工

延伸閱讀

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？

封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？
趙傳離婚12年拒再婚 身分證配偶欄還留前妻名字

趙傳離婚12年拒再婚 身分證配偶欄還留前妻名字
福原愛頻傳第2春 江宏傑獻祝福 自曝10年不再婚

福原愛頻傳第2春 江宏傑獻祝福 自曝10年不再婚
地產迷思／失智父帳戶 被2女兒領走…「家庭信託」護老人財產

地產迷思／失智父帳戶 被2女兒領走…「家庭信託」護老人財產
華人律師徐賽嫦 應芝北中文中心合作舉辦線上講座「遺產、遺囑與信託」等法律知識

華人律師徐賽嫦 應芝北中文中心合作舉辦線上講座「遺產、遺囑與信託」等法律知識

熱門新聞

Cissy還保留著韓醫生的微信，其頭相是女兒的照片。（Cissy提供）

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

2022-04-19 18:57
3月7日早上，蒙市華人在家中被砍。此為蒙市居民街道，非案發現場。（記者邵敏／攝影）

蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

2022-04-21 02:20
Naomi的臉上被從眉心到下巴劃了長長的一道血痕，手上也有傷。（Naomi提供）

當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪

2022-04-19 02:19
【變臉人】換20身份強撩華女，觸霉頭竟也絲毫不慌反變【霸道總裁】。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱「殺豬盤」逼近年輕族 換20身份强撩華女

2022-04-22 14:32

打車天價、隨時打地鋪…上海來美路坎坷 年邁父母折騰

2022-04-20 02:20
涉醫療保健欺詐的華裔脊椎按摩師潘蘇姍被判刑70 個月。（個人臉書）

南加華裔按摩師涉醫保欺詐 獲刑70個月退款130萬元

2022-04-22 14:52

超人氣

更多 >
「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝
上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」
世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美