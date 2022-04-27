聯邦SBA貸款 免費講座明天舉行 快上線報名

【洛杉磯 訊】由中國信託銀行和世界日報聯合舉辦的「聯邦小企業管理署貸款 SBA Loan」線上講座第二場，將於明天週四 (4/28) 舉行，時間是上午10時30分，講座中將為華裔 小商家們提供商業貸款資訊。知道了原理，申請很簡單。

講座須預先註冊報名，報名連結是：https://bit.ly/3j5zLqX。或掃描二維條碼（見圖）。

講座將由中國信託銀行（美國）資深副總裁楊致平 (Laurence Yeung) 、和第一副總裁David OuYang主講。

28日講座主要是介紹常用的兩個SBA貸款計劃的區別，如準備申請貸款要準備什麼，以及文件和費用等。楊副總裁表示，了解SBA貸款計劃的概念很重要，該計畫旨在幫客戶建立企業，在建立過程遇到的環節，幾乎都能提供幫助。有很多人聽說SBA貸款很難申請，但其實如果知道原理、需要什麼，其實很簡單。銀行怎麼去幫助準備材料，讓客戶符合申請資格也很重要。

楊致平和David表示，當天講座還會安排很多時間給問答環節，正是考慮到每個商家的情況不一樣，因此大家可以就自己的情況提問尋求諮詢。

楊致平是中國信託銀行中小企業商業貸款部門主管，有豐富的商業及零售銀行貸款業務經驗，深知各行各業發展趨勢和需要，致力推動政府中小企業貸款政策。David副總裁也在美國的各大小銀行擁有15年豐富的商業房地產、信貸額度、及零售貸款經驗，能提供客戶全方面的分析，希望幫助企業成長並提高競爭力。

這項聯邦貸款的目標就是：幫助小商家更有競爭力。涵蓋行業什麼都有，從餐館、酒店、專業人士、到貿易進出口等等，而且有的地區對小商家還有特別優惠。