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奧法教育 理工專業科系暑期課程招生

【洛杉磯訊】

2022美國公立，私立大學錄取率再創新低。升學之路的艱難，讓華裔家長更加憂慮。要如何培養學生的基本實力，要如何面對接下來的教育，奧法教育學院表示，培養學生紮實的數理基本功尤其重要，為此他們暑期課程開始招生。

奧法教育學院在洛杉磯二十多年來對教學方式的堅持，培育了無數孩子就業於工程、醫學等領域。暑期除了傳統的初高中數學，物理，化學課外，還有AP物理，微積分。更有針對初中生以及將升上高中的孩子開設的科學課程，啟發孩子對科學的興趣，也是一門基礎建立及性向發掘的課程。

針對4至6年級的孩子開設的數學班，不同於一般的數學課、邏輯分析，腦力激盪，不是刷題式的教學方式能比的。奧法的課程紮扎實實，讓孩子一生受用，這也是很多畢業生及家長給他們的反饋。上了奧法的課，孩子會體會到數理的有趣及美妙。

孩子十年級了，對大學要讀什麼專業，有什麼專業完全沒有概念。因此在高中階段的選課修課時沒有考慮與大學銜接，以致在申請大學時無法突出配合專業的強項。也因此造成專業選擇的限制。總而言之，數理紮實，將來選專業時，才能進可攻退可守。選擇專業就要考慮就業市場。好就業，薪水高，但之前如果避重就輕逃避較難的數理課，自然是不可能達到目標的。

如果就讀的學校沒有AP物理要怎麼做，高中有7門AP Science課，物理就佔了四門，可以想見物理的重要性。無論是工程或醫學相關專業，物理是必修課，如果在高中沒有上過這門課，到了大學吃力不說，甚至會讀不下去。

一般的高中，物理課開得並不完備，其實沒有關係，就算只上了普通物理，準備好了還是可以自己參加AP考試。奧法暑期物理1,2及C課程，從暑假開始上課，如果學校沒有此課程，可自己參加AP考試，不僅學到該有的知識點，也有了強有力的AP成績申請大學，這也是為什麼奧法的學生敢於挑戰工程醫學等科系。

奧法表示，他們教學內容不避重就輕，而是紮實的將銜接大學所需的內容傳授給孩子。很多已畢業及還在就讀大學的奧法學生，常感謝在奧法打下的數理基礎，得以順利並在大學成績都保持得很好，更能申請到好的研究所。大學畢業率數據顯示，很多新生，因為在高中基本底子打得不好，讀不下去被迫輟學或是延後好幾年才得畢業。

奧法表示，願在數理上盡力幫助學生，未來幾年可能會很辛苦，但一分耕耘一分收穫，接下來的生活將會果實壘壘。奧法完備的數理訓練，讓學生敢於面對高專科系的挑戰。提供經濟有效的課程，是醫學、工程、科技，數理課程的好選擇。

詳細課程可電626-821-9107洽詢。 Arcadia 地址949 W. Duarte Rd., Monrovia, Temple City地址9465 Las Tunas Dr., 東區地址19736 Colima Rd., Rowland Heights。 www.alphascienceedu.com/academics。

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