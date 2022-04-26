德成行優惠價推出母親節禮盒 讓愛心呈獻

德成行推出母親節多款精美禮盒 ( Mother's Day Gift Set )。

母親節 快到了，今年送什麼禮物表心意？包包？圍巾？或者，到德成行，實踐健康送禮新態度。德成行以優惠價推出母親節禮盒(見圖)，用心包裝，包括有德成行燕窩、德成行花膠、德成行海參、德成行花旗參和阿膠等多樣組合供選。

德成行服務在美華人 40餘年，疫情當下，這家老字號店深感人人皆需重新審視這個世界，一定要把健康放在第一位，有健康才有未來，健康是一種責任，增強自身免疫力才是王道。

在健康無價的當下，送禮就送健康。德成行精心打造的母親節禮盒 (Mother's Day Gift Sets) 款式多，其中有滋補養生的；有美容養顏的；有補血益氣的，樣樣全心全意由內到外的滋養，讓媽媽放慢歲月的腳步；讓每一媽媽美麗依舊。

德成行海味部店員表示，一位顧客對她說：「小時候，家人常常帶我來德成行購買各種乾貨、山珍、海味、家常食材，去德成行成了我們一家三代人的日常。長大了，無論走到哪裡，嚐盡天下美食 ，還是家人做的海參炆魚肚、花旗參燉烏雞、黃豆苦瓜燉鮑魚好吃，連自己家裡做的佛跳牆才最對胃。」自己家的菜才是世界上最好吃的美味佳餚，德成行的海味山珍就是有家的味道。

身為北美洲第一大參茸藥材、燕窩蟲草、海味山珍及美食滋補品的供應商，德成行秉持維護健康理念，繼承祖先數千年的醫術及中藥滋補養生文化，致力提倡人人追求更康健的生活。近年來，隨著網購趨勢，德成行努力開發網上商城，不僅便利了大洛杉磯居民，更將服務熱誠傳遞至全美各地的華人消費者。

德成行南加有五家門市店：北聖蓋博新店地址5439 Rosemead Blvd. 電話(626)686-1883，蒙特利公園市地址122 W. Garvey Ave.電話 (626)288-8788及地址401 E. Garvey Ave. 電話(626)307-0794，工業市地址17520 Castleton St. 電話(626)322-2800，羅蘭岡地址1457 S. Nogales St.電話 (626)839-0022，全美網購 www.tsEMPORIUM.com。