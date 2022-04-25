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2022現代IONIQ 5獲Cars.com家庭電動車首選

【洛杉磯訊】

現代汽車的IONIQ 5電動休旅車被Cars.com評為家庭電動車首選。這是Cars.com一個全新的大獎，意於展示豪華、家庭、物超所值，以及通勤四種類別中最佳的電動車。Cars.com會在其電動車指南中進一步介紹首選的車款。

北美現代汽車產品計畫總監Ricky Lao表示，IONIQ 5具備家庭喜歡和需要的所有功能與條件。對於想要環保車款的忙碌家庭來說，IONIQ 5寬敞的內部空間、超快速充電，以及V2L雙向車載充電器，使其成為一個很好的選擇。

Cars.com的首選大獎是其編輯根據初步測試以及車廠規格所推薦的車款。

Cars.com總編Jenni Newman表示，2022現代IONIQ 5，具有寬敞的內部空間，可容納親子長途和短途旅遊所需要的所有物品。後座可前後滑動，無論是在後車廂放置大件物品，還是在後座裝載兒童座椅，車主都能有足夠的靈活性。頂配的IONIQ 5 Limited版本則為IONIQ 5的全景天窗提供了內置和可伸縮的遮陽板。IONIQ 5在高速公路上輕鬆且沉著的行駛表現令其在眾多電動車款中脫穎而出，這讓它的駕駛體驗不遜色於許多傳統汽油家庭式休旅車。

借助尖端的V2L車載充電技術讓IONIQ 5成為充電器，車主可為電器設備以及部分器具充電。這個功能也可以在停電期間為家庭電器供電，甚至為其他電動車充電。

北美現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。在2021年，它們的820家經銷商在美國總共銷售了超過七十三萬輛車。可至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook查詢更多信息。

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