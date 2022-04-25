City of Hope提供 低成本非侵入性結直腸癌篩查

位於Duarte的希望城(City of Hope)是世界知名癌症 治療和研究醫院，該院在聖蓋博和羚羊谷區與社團合作夥伴，為亞裔 提供的低成本非侵入性結直腸癌篩查，有關詳情可電1-800-826-4673查詢。

研究顯示，結直腸癌是美國也是亞裔第二大癌症死亡原因，每年約有15萬人被診斷出患有結直腸癌，約有5.3萬人死於結直腸癌，但有52%的50-75歲的亞裔美國成年人沒有接受過結直腸癌篩查。

希望城婦女腫瘤科副教授林峰旭醫師（Jeff F. Lin, M.D. ) ，小學從台灣移民美國，中英文流利，支加哥西北大學，康乃爾大學駐院實習，去年加入希望城。他表示，一般俗稱大腸癌，正式名稱為結直腸癌（Colorectal cancer, CRC），結腸指的是大部分的大腸的前大半部份，直腸指的是最後到肛門的那一節。大部分結直腸癌沒有症狀，不易發覺，不分男女。一開始是結腸內膜上的沒有症狀良性息肉，隨時間可能產生癌變。檢測 息肉最好的方式是結腸鏡檢查。醫生發現息肉時，可以割除並送去化驗。在一些遺傳條件的情況下，無息肉但也會發展成癌症。民眾務必瞭解家族健康與癌症史。等到腹痛或者大便有血往往都是晚期，因此提早檢驗非常重要，可以提早觀察到病變。年紀漸長時長息肉的風險也增加，特別是有長息肉或患結腸癌的家族史及肥胖症、吸煙、高脂飲食、飲酒。

結直腸癌的症狀跟很多常見的消化系統疾病都有相似的症狀，長期不適、屢次復發或多種症狀就應該去看醫生。例如排便規律改變，包括腹瀉超過3天或便秘超過2周，糞便顏色或形狀改變、直腸出血、血便、或排便後馬桶內有血。胃不舒服或絞痛，包括持續感覺不適或有急迫的排便感、疲倦或虛弱、原因不明的體重減輕、貧血、覺得腹部飽脹等。

結直腸癌目前每5例中就有1例是在54歲前被診斷出來，當查出結腸癌時是在早期(局部的)，每10個患者中有9個能存活超過5年，但是若疾病診斷出時已是晚期，每10例中僅有 1例能活過5年。

美國癌症協會建議無家族史的人從45歲起接受篩查。有息肉或結直腸癌家族史的話，應該從家人被診斷出患癌或發現息肉的年齡早十年開始接受篩查。除了結腸鏡檢查外，還有幾個非侵入性、低價、可在家做的檢查。篩查選項有在家進行非侵入式糞便常規測試，這些測試旨在檢查糞便中是否有血和/或異常細胞。測試套件會寄回或交回給醫療保健提供者。通常糞便免疫化學測試 (FIT)每年一次。另外高靈敏度糞便潛血測試 (FOBT)每年一次。或者多靶點糞便DNA 檢測 (mt-sDNA stool test)。如果發現有血或異常，則需接受結腸鏡檢查。

結腸鏡檢查建議每三年一次在醫學中心進行。檢查中找到息肉時，可直接割除以預防癌症。這類檢查需要在前一天先徹底清潔結腸，結腸鏡檢驗結果正常則每10年一次 ， 虛擬結腸鏡檢查通常每5年一次，醫生會依據健康史和檢查結果建議不同的檢查頻率。如無法在家進行糞便常規測試或做目視篩查，可以去醫生診所做簡單的抽血檢查。