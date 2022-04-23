頸椎坐骨疏通膠囊/止痛膏 搭配用效果好

美國蘇氏藥業表示，頸椎坐骨疏通膠囊、止痛膏，搭配使用療效高效果好。

成立於1979年的美國蘇氏藥業，是榆林牌頸椎坐骨疏通膠囊 (Neck & Lumbar Spine Capsule) 、和頸椎坐骨止痛膏 (Neck & Lumbar Pain Relieving Balm) 的美加總代理，以上藥品能強筋骨、舒筋通絡、活血化瘀和消腫止痛。

該藥業表示，榆林牌內服用頸椎坐骨疏通膠囊，是由紅花、三七、血竭、蘇木、川牛膝、杜仲、續斷、桑寄生、乳香、沒藥、兒茶、川芎、丹參、當歸、枳實、雞血藤、益母草及茜草18種中藥材濃縮提取而成； 每日三次，每次四粒，持續服用一周以上，對頸椎痛、坐骨神經痛有顯著療效。

而外用頸椎坐骨止痛膏是由樟腦、薄荷腦、水楊酸甲酯、當歸、蘇木、炒枳壳、煅牡蠣、川牛膝、續斷、血竭、杜仲、乳香、益母草、川芎、沒藥、橄欖油、三七、茜草、紅花、丹參、兒茶、雞血藤、桑寄生及白蜂蠟精制而成。

該藥業表示，頸椎坐骨疏通膠囊、止痛膏中藥配方，內服外用搭配使用，效果更佳。以上藥品（見圖）在全美各大超市、中西藥房、蔘茸行及禮品店均有代售。如有任何查詢，可去電美國蘇氏藥業免費專線1-888-221-3496，或可上網 www.solsticemed.com。