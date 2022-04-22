華埠服務中心 蒙市健康診所已開業

服務社區多年的華埠 服務中心，日前於蒙特利公園市新開設「健康診所」(CSC Health Clinic見圖)，在華人 聚居的城市提供健康醫療服務。

這是華埠服務中心(Chinatown Service Center)旗下的第五間診所，擁有先進的設施，為社區提供三合一的一站式醫療服務，由經驗豐富的醫療專業人員提供家庭全科(Family Practice)、牙科(Dental)和心理諮詢(Behavioral Health)等，並以多種語言提供低收費的常見醫療保健服務，為華人社區帶來又一個醫療中心。

新診所有多間身體健康檢查室、六張牙科診療躺椅及五張心理治療座椅。診所雇用兩位全職駐診醫師、兩位兼職醫師及數位特約醫師，平均每日有四位醫師看診，可以接待20位病人。特約醫師自己有診所，每周來這裡看診一次，病人求診以預約為主，但也接受無預約門診病人。

該診所接受加州醫療保險(白卡)丶聯邦醫療保險 (紅藍卡)、HMO和PPO等多種健保計畫等，服務對象從幼兒到老人，也有兒科服務。門診時間每周一至周六上午8點至下午5點，預約或有相關問題可電213-808-1792，地址在 855 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA。

另位於Las Tunas大道上也有一家在2017年開業的「CSC健康診所」，方便當地居民就醫，醫護人員會講國語或粵語，便利華人新舊移民。