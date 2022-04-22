跟著歐之旅 完成旅遊的期待 行程精彩

馬特洪峰美景。

被悶慌的心隨著疫情的緩和而雀躍，早已計劃的旅遊像是場未完成的夢。經歷衝擊但仍用心營運的「歐之旅」推介愛旅者以下行程，快轉換一下心情，來趟充實之旅。

(一) 瑞士12天深度之旅：瑞士擁有壯麗的高山和湛藍的湖泊，美麗的鄉村平房座落在山谷間。在這裡，乘坐古老的山區鐵路可將該國的心臟與歷史做出感動聯繫。瑞士融合了歐洲的一切美好事物，它從法、德、意、奧地利和列支敦士登的邊界汲取影響力，成為富裕的國家，四大名峰：馬特洪峰(見圖)、少女峰、白朗峰、石丹峰，處處美景沉醉於阿爾卑斯山脈間。

(二) 冰島 11天夢幻仙境之旅：全世界大概再也找不到像冰島這般景觀殊異的地理教室，這座遺世獨立的島嶼上， 擁有冰河、冰帽、終年覆蓋白雪的高山、凍原、直達地心的活火山、溫泉、間歇泉、熔岩沙漠、瀑布等，極冷的冰與極熱的火在這猶如世界盡頭的土地上共存共榮，交會出精采的冰火奇景。冰島處於北極圈帶，上帝在此留下永恆巨作，亙古的大自然奇景在此完全呈現。巍巍火山、裊裊溫泉；流雲飛瀑、萬年冰川；更有霎那轉為永恆的神祕極光，吸引無數遊客的到訪。

(三) 南、北 法14天 戀戀風情：從第一天開始，就很容易理解為什麼法國比地球上任何其他國家都吸引了更多的遊客。 令人陶醉的葡萄園、浪漫的城市和古樸的沿海村莊，歐之旅安排的法國行程如波爾多葡萄酒菜單般的多樣化，充滿這個國家的許多亮點，道路盡頭的海岸小鎮、波爾多酒鄉、薰衣草的故鄉普羅旺斯、地中海最大的商業港口、有千泉之稱的印象派大師塞尚的故鄉、坎城影展 所在地、迷你小國的摩納哥等。

(四) 美東南鄉村音樂9天：遊覽美國東南五大城市-亞特蘭大 、納什維爾、孟菲斯、巴頓魯治及新奧爾良。納什維爾是美國鄉村音樂的發源地，許多著名鄉村歌手都在這裡駐留過。孟菲斯是田納西州最大的城市，這裡是搖滾樂的發源地。亞特蘭大於1996年舉辦奧林匹克運動會。新奧爾良是多種文化的集合體，不同的語言、文化、時尚、信仰都緊密交織，演變出獨特的新奧爾良文化。

「歐之旅」行程還包括：英倫風情14天、西葡風華14天、希臘10天、土耳其11天。埃及杜拜15天、肯亞10天、秘魯9天、芝加哥大霧山9天、大峽谷西南巨環10天，更多詳情可上網 EuropaHolidayUS.com，詳洽(626)289-8587。