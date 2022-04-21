最新大學招生政策趨勢 4/23線上直播

註冊QRcode-2022春季升學規劃講座

世界日報春季升學規劃講座 邀請業界專家免費講解 歡迎報名

世界日報「2022春季升學規劃講座」將於本周六（4月23日）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦。邀請教育 業界專家，為亞裔 學生及家長、分析最新的大學招生政策趨勢。八場精彩講座提供滿滿的資訊， 免費參加，歡迎報名。

大學錄取率創新低，進入UC加大及常春藤頂尖盟校競爭激烈。美國醫療職業如何選擇？如何規劃申請醫學 院？亞裔學生如何提升競爭力？都可在當天的線上講座中聽到專家們的解答。

當天下午八場講座時間及主講人如下：

第1場一點至一點半，由陳肇新博士主講：美國醫療職業選擇及申請策略（中文演講）。第2場一點半至兩點，由陳肇新博士主講：醫學院成功錄取，從案例分析看培訓規劃及申請策略（英文演講）。第3場兩點至兩點半，Admission Masters總裁Jenny Wheatley主講：如何成為富有競爭力的申請人；2022年錄取學生背後的奧秘（英文演講）。第4場兩點半至三點，飛達教育創辦人兼執行長魏昕主講：2022史上「最慘烈」亞裔學生申請季的啟示（中文演講）。第5場三點至三點半，大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen主講：高收入家庭，如何規劃得到大學助學金（中文演講）。第6場三點半至四點，豪杰訓練中心創辦人周主任主講：如何成為大學申請真正的贏家。第7場四點至四點半，史坦福領袖教育策劃執行長Angie王主講：輕鬆地跳出配額，成功進入頂尖大學（中文演講）。第8場四點半至五點，由陳肇新博士主講：史丹福大學，成功錄取的申請策略（英文演講）。

線上講座位置有限，目前尚有少許名額，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連接是：https://reurl.cc/xOz32z，或掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982轉250。