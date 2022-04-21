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Theragent Inc.研發中心落成

劉子明
圖說 (左起)：亞凱迪亞市長 Sho Tay、眾議員 Mike Fong、國會議員趙美心、Theragent總裁閻雲博士（Dr. Yun Yen）、執行副總裁陸清華博士（Dr. Frank Luh）、首席運營官 Jeff Masten 。
圖說 (左起)：亞凱迪亞市長 Sho Tay、眾議員 Mike Fong、國會議員趙美心、Theragent總裁閻雲博士（Dr. Yun Yen）、執行副總裁陸清華博士（Dr. Frank Luh）、首席運營官 Jeff Masten 。

【洛杉磯訊】日前Theragent Inc.位於亞凱迪亞市的研發中心落成，舉行了盛大的開幕儀式，邀請超過150名的投資者、建商和合作夥伴出席。

Theragent 是一家生物技術初創公司，專注於開發和製造用於治療癌症和罕見疾病的細胞和基因免疫療法（Cell and Gene Immunotherapies）。使命是：為生物製藥客戶和患者，製造及提供高質量、可靠、增值的治療解決方案。

Theragent 為世界各地的研究人員、創新者、和公司提供全面的服務、最先進的技術和製造解決方案，為患有嚴重、危及生命疾病的患者、構建和提供細胞和基因療法。

Theragent 的設施符合 GMP、FDA、EMA、PMD 標準，病毒載體、關鍵試劑、最終產品製造。他們擁有ISO 7 和 ISO 8 潔淨室，研究、臨床前和臨床級應用的製造能力，和生物分析測試以支持完整的分析證書。

在 Theragent，他們將生物學概念轉化為可擴展、可製造的治療方法。他們意識到人們依賴他們來提供挽救生命的療法。因此他們對質量、安全和製造方面的最高標準負責，因為他們生產的每一批產品，最終均係為患者提供第二次生命機會。

活動當天，Theragent總裁 閻雲博士表示，Theragent於2020年初成立時，正好遇到疫情爆發，當時他和現任執行副總裁Frank 同時也是他的學生坐下來一起討論，他們要為未來的基因或細胞治療做出貢獻，但當時疫情的情況他認為做不到，但在Frank的堅持下，他們必須這樣做，因為疫情會消失，所以不要擔心。同時他們也邀請了現任首席運營官Jeff 一起加入，在Jeff的加入後改變整個版圖。Jeff說，他唯一想做的就是質量的要求， 他表示：「我們像醫生一樣關心患者，我知道病人快死了，病人需要一種新藥，除此之外最重要的是，我們的交付效率」。

閻雲總裁有40 多年的腫瘤學、癌症研究治療學、轉化醫學、癌症基因組學，學術界，慈善事業的經驗； 80多項專利（商業化方法在納米粒子，小/大分子藥物，生物標誌物、幹細胞和醫學設備）; 400+ 同行審查的出版物； 加州理工學院教授，Case Western儲備大學，台北醫科大學講座教授； 國家的發明家學院； 美國科學促進會研究員。閻雲總裁畢業於台北醫科大學，Thomas Jefferson大學，耶魯大學醫學院，曾就職於：台北醫科大學（校長）; 希望之城（開發癌症治療學主任； 分子藥理學主席； 轉化研究副主任）。

Theragent是製造和供應鏈一站式服務，質量結果及質量控制，符合全球監管標準。詳情可上網https://theragent.com。

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