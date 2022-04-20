玩夏威夷旅遊公司 提供靈活便利旅遊組合

「玩夏威夷 旅遊WanHawaii.com」是紮根於夏威夷26年的一家當地華人旅行社，專精提供多元休旅行程及優質的旅遊服務，多年來不僅在夏威夷旅遊市場保有其競爭力；且持續精進。

該旅行社表示，也由於用心紮根夏威夷，玩夏威夷旅遊網與當地的酒店及旅遊公司之間維繫著深厚的交情， 因而可以提供給客戶優惠超值的價格之外，同時也增添更加靈活便利的旅遊組合選擇。

充滿浪漫風情的夏威夷(見圖) 一向是來自世界各地觀光 客的嚮往旅遊勝地，但多年以來旅遊界在經營上相對比較傳統保守，推出的旅遊套餐行程千篇一律，去任何一家旅行社拿到的行程都是一樣，「玩夏威夷旅遊」指出，原因無非是首先一線工作人員不願意花時間去了解新的產品，第二是不想花時間解釋太多，長期下來造成夏威夷的旅遊產品感覺單一，欠缺吸引人的新產品。

玩夏威夷旅遊網致力創新打破老舊，充分利用互聯網的優勢，盡量提供多元化的旅遊產品， 從旅遊套餐、景點項目及門票，希望可以從多角度選擇提供不同需求的客人。該公司還可提供購物及餐廳等信息，讓遊客體驗更多玩樂風貌的夏威夷之旅。

跟著團玩，導遊一直以來就是整個旅程的靈魂所在，也是遊客欲了解一個城市的主要橋樑。「玩夏威夷旅遊」的導遊們都是經過專業培訓、經驗豐富的資深服務人員， 他們熱愛自己的工作，對客人充滿愛心和耐心。尤其，在疫情 期間還堅守在職場上，證明旅遊是他們的真愛，「玩夏威夷旅遊」公司也以擁有這一群員工而感到欣慰。

安全更是「玩夏威夷旅遊」非常注重的領域， 該公司的旅遊巴士全部符合夏威夷政府的安全規則，年檢及維修均遵循一套正規流程，保有一百萬以上的車險，旅程安全無憂。

專注領先、一手諮詢資源及公平透明是「玩夏威夷旅遊」的宗旨，計劃一趟輕鬆成行的阿囉哈之旅，可上網www.WanHawaii.com或電洽1- 808-940-9995 (粵語) 、1-808-940-9996(國語) ，地址在100 Ｎ.Beretania St., #129-33Ａ,Honolulu, Hi 96817 (Chinese Culture Plaza)。