我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

新美貸款銀行 推出住房貸款優惠方案

【洛杉磯訊 】

近日，房屋貸款專業銀行「 新美貸款銀行」，推出住房貸款優惠計劃。申請正常查收入和資產的房屋貸款者一律減銀行手續費300元，購買合作公寓（COOP）除外。

關於房價利率雙雙升高是否是買房好時機的問題，新美貸款銀行陳總裁表示，現在買房為時不晚。他分析說，利率升高很快，但仍然在較低和可以接受的範圍以內。他個人認為，房價在三、五年內仍然是上漲的趨勢。

他分析原因：1.住宅房供不應求，全美目前住宅房短缺約為4百萬幢，即便不考慮新增需求，建築商也需要兩到三年才能補齊。2. 嬰兒潮人口雖已不再需要新的住房，但X和千禧兩代已成為住宅需求的主力軍，他們佔全美總人口的四成左右，住宅需求巨大。3，人工建材和運輸費用增長很快，而且在三、五年內不會減輕，其通脹必然反應在房價之中。4， 在通脹嚴重，而且繼續增長的情況下，包括房屋在內的資產升值是必然結果。

為此陳總裁推斷住宅房價在三到五年內應該會不斷上漲。根據美國統計數據，2021年美國住宅房平均價格增長為19%， 中位價格增長13%。經濟學家預測2022年平均價格增長約為12%，中位價格漲11%。

新美貸款銀行於1992在紐約華埠成立， 專門發放房屋貸款，屬於獨立房貸銀行 （IMB），其特點是專業性強，成功率高，速度快、利率低，費用合理。目前，該行主要服務於紐約，新澤西和加州，全美有七家分行。

有需要房貸者可以免費洽詢，電話877-282-6561，上網查詢 www.smb-mortgage.com，或中文上網查詢「 新美貸款銀行」。阿罕布拉市地址 388E.Valley Blvd, Suite 121,Alhambra.CA ；羅蘭岡地址18888 Labin Ct,B201,Rowland Hts.CA 。

貸款 房價 利率

上一則

陳肇新談錄取醫學院 從案例分析策略

下一則

世界日報2022春季教育專刊 4月22日隨報附贈

延伸閱讀

東谷華美肚皮舞課 名師指導性感健身

東谷華美肚皮舞課 名師指導性感健身

媽媽咪呀嘉年華活動 4/30, 5/1在羅蘭岡舉行活動三大亮點 影后歸亞蕾將臨現場 歡迎和媽媽一起參加

媽媽咪呀嘉年華活動 4/30, 5/1在羅蘭岡舉行活動三大亮點 影后歸亞蕾將臨現場 歡迎和媽媽一起參加

僑委會洛杉磯華語文中心 羅蘭岡揭牌

僑委會洛杉磯華語文中心 羅蘭岡揭牌
中華民國華語文學習中心羅蘭岡落成典禮

中華民國華語文學習中心羅蘭岡落成典禮
母親節畫媽媽 參與就贈獎

母親節畫媽媽 參與就贈獎
世界日報母親節嘉年華將溫馨登場 節目精彩多元

世界日報母親節嘉年華將溫馨登場 節目精彩多元

熱門新聞

明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

2022-04-17 20:11
亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

2022-04-18 18:36
圖為獲罪的中國富豪劉忠田。（網路圖）

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

2022-04-12 14:43
2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時才五歲的女兒Emily。（檔案照）

中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

2022-04-18 02:20
洛杉磯男屋主周末晚在家看電視，遭遇多名蒙面歹徒入室搶劫。（KTLA）

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

2022-04-18 14:41
美國大學校內停車位一位難求，華人留學生為圖方便網上買殘停證，竟遭數項重罪指控，險些入獄。（圖：世說新聞小組製作）

世說新聞╱留學生網上買假證 為圖方便卻遭重罪指控

2022-04-15 13:30

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘