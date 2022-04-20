新美貸款銀行 推出住房貸款優惠方案

近日，房屋貸款 專業銀行「 新美貸款銀行」，推出住房貸款優惠計劃。申請正常查收入和資產的房屋貸款者一律減銀行手續費300元，購買合作公寓（COOP）除外。

關於房價 和利率 雙雙升高是否是買房好時機的問題，新美貸款銀行陳總裁表示，現在買房為時不晚。他分析說，利率升高很快，但仍然在較低和可以接受的範圍以內。他個人認為，房價在三、五年內仍然是上漲的趨勢。

他分析原因：1.住宅房供不應求，全美目前住宅房短缺約為4百萬幢，即便不考慮新增需求，建築商也需要兩到三年才能補齊。2. 嬰兒潮人口雖已不再需要新的住房，但X和千禧兩代已成為住宅需求的主力軍，他們佔全美總人口的四成左右，住宅需求巨大。3，人工建材和運輸費用增長很快，而且在三、五年內不會減輕，其通脹必然反應在房價之中。4， 在通脹嚴重，而且繼續增長的情況下，包括房屋在內的資產升值是必然結果。

為此陳總裁推斷住宅房價在三到五年內應該會不斷上漲。根據美國統計數據，2021年美國住宅房平均價格增長為19%， 中位價格增長13%。經濟學家預測2022年平均價格增長約為12%，中位價格漲11%。

新美貸款銀行於1992在紐約華埠成立， 專門發放房屋貸款，屬於獨立房貸銀行 （IMB），其特點是專業性強，成功率高，速度快、利率低，費用合理。目前，該行主要服務於紐約，新澤西和加州，全美有七家分行。

有需要房貸者可以免費洽詢，電話877-282-6561，上網查詢 www.smb-mortgage.com，或中文上網查詢「 新美貸款銀行」。阿罕布拉市地址 388E.Valley Blvd, Suite 121,Alhambra.CA ；羅蘭岡地址18888 Labin Ct,B201,Rowland Hts.CA 。