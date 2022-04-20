按摩椅母親節特價 並有買一送一優惠

母親節 兩款按摩椅每月125元和150元，分期60個月付款，並有買一送一優惠。

Dr. Fuji 日本 富士高端醫療按摩椅感恩母親獻愛心，提供高達60 %的折扣，免稅、免運費、免利息、免安裝費。兩款按摩椅： FJ-8000升級版 3D AI 每月 125 元和FJ-8500每月150元，分期 60個月款。並贈送一台價值2395元當今最火的時尚魅力減肥瘦身機。

在疫情慘重的教訓中，才知道健康是最重要，為了健康，日本富士高端醫療按摩椅可維護你的健康。

按摩椅FJ-8500為至尊豪華神士按摩椅，具有：(1)按摩到位，深入筋脈肌肉，深層減壓放鬆；(2)市面上唯一一台AI-4D SLL軌道人體工程學原理，再加頸部腰部加壓按摩，是全球唯一脊柱神經骨科協會認證的醫療按摩椅；(3)超過100各強力氣囊，全身95%面積的揉壓氣壓按摩；(4)人體GPS定位定點探測，人橋拉筋，徹底解除神經的壓迫症；(5)全自動24個程序，自我選擇高達724種手法，強度調節；(6)啟動藍牙HiFi熱療手機充電，記憶程序及自我適應自我調節； (7)腿部揉壓波型擠壓，腿部腳滾可輪。(8)快速一健到位，7寸LED觸健控制器。

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